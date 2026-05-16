۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۵۷ نفر افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ علیه این باریکه به ۷۲ هزار و ۷۵۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۶۴۵ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۳ شهید و ۵۷ مجروح وارد بیمارستان‌های این باریکه شدند.

وزارت بهداشت فلسطین اشاره کرد که از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون ۸۷۰ نفر شهید و ۲۵۴۳ نفر مجروح شدند.

همچنین ۷۷۱ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

براساس بیانیه مذکور، یک شهروند نیز در پی ریزش ساختمانی در این باریکه جان باخت که شمار جان باختگان بر اثر ریزش ساختمان را به ۳۰ مورد افزایش داد.

