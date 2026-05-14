امداد به حریق و تصادف رانندگی در سمنان؛ یک زن از ناحیه فک مصدوم شد

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق منزل مسکونی و تصادف رانندگی در روز پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: حریق منزل مسکونی بدون مصدوم بود اما در سانحه واژگونی خودرو یک زن دچار آسیب دیدگی فک و صورت شد.

وی با اشاره به اینکه حادثه واژگونی سواری ۲۰۶ محور سمنان به تهران محدوده سه راهی مومن آباد به وقوع پیوست، ادامه داد: چهار آتش نشان و دو خودرو عملیاتی به این ماموریت اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه ایمن سازی مسیر و اقدامات فوری امدادی انجام گرفت، توضیح داد: این فرد مصدوم برای ادامه درمان به اورژانس تحویل داده شد.

تاج آبادی از وقوع حریق منزل مسکونی در بلوار شهید هاشمیان سمنان خبر داد و تصریح کرد: با حضور نیروهای امدادی آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به سایر بخش های ساختمان پیشگیری شده است.

وی وجود پنکه روشن را عامل اصلی این حادثه عنوان کرد و افزود: آتش زمانی رخ داد که مالک در منزل حضور نداشت لذا حادثه بدون مصدوم گزارش شده است.