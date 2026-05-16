به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیمهر بعد از ظهر شنبه در یک دوره آموزشی برای مدیران بحران استان، از تغییر رویکرد این حوزه خبر داد و آن را حاصل نگاه ویژه استاندار تهران دانست.
یزدیمهر گفت: در دوره جدید، مدیریت بحران از یک ساختار صرفاً اداری و حاشیهای خارج شده و به یکی از محورهای اصلی تصمیمسازی و آمادگی در استان تبدیل شده است.
او ارتقای اداره کل مدیریت بحران به «مرکز»، توسعه مراکز پهنهای، آموزش مدیران و فعالسازی ظرفیتهای محلهمحور را بخشی از مسیر تازهای عنوان کرد که برای افزایش تابآوری استان تهران آغاز شده است.
رئیس مرکز مدیریت بحران با اشاره به تنوع مخاطرات در تهران گفت: تهران با بخش قابل توجهی از مخاطرات شناختهشده کشور مواجه است و مدیران بحران در فرمانداریها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی باید حرفهای و هماهنگ عمل کنند.
به گفته او، یکی از اهداف اصلی برگزاری دورههای آموزشی، ایجاد زبان مشترک میان مدیران بحران و تقویت هماهنگی میدانی است.
یزدیمهر همچنین با اشاره به تأکید استاندار بر مردمیسازی مدیریت بحران، تجربه حوادث طبیعی و جنگ تحمیلی را یادآور شد و گفت: مردم، گروههای جهادی و ظرفیتهای محلهای از مهمترین تکیهگاههای مدیریت بحران هستند.
او بر ضرورت فعالسازی ظرفیت مساجد، ساماندهی نیروهای داوطلب و ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیتهای محلی تأکید کرد.
وی افزود: در زمان حادثه، فقط تجهیزات رسمی کافی نیست. گاهی دانستن محل نانواییهای فعال، نیروهای داوطلب و امکانات اسکان اضطراری، به اندازه تجهیزات سنگین اهمیت دارد.
رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران همچنین خواستار اجرای جدی مصوبات ستاد بحران و استفاده از ظرفیتهای قانون مدیریت بحران شد و آموزش را جریانی دائمی در این حوزه توصیف کرد.
