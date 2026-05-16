پناهیان: زندگی جمعی مومنانه، آخرین شاخص رشد جامعه قبل از ظهور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، در جمع فعالان مردمی و جهادی که برای تأمین ما یحتاج رزمندگان و نیروهای امنیتی شهر فعالیت میکنند، با قدردانی از این حرکتهای خودجوش، آن را نشانهای از تحقق «حکومت الهی» در مقیاس کوچک دانست.
ظهور فرهنگ دفاع مقدس در شهرها
استاد پناهیان با اشاره به گسترش فعالیتهای مردمی در ماه رمضان و ایام محرم و اربعین، اظهار داشت: «ما در دوران دفاع مقدس هم نتوانسته بودیم نور و فرهنگ جبهه را به این وسعت و کثرت به شهر بیاوریم. امروز کاملاً معلوم است که خدا صحنه را پیش میبرد و روزبهروز کلاسهای بالاتری به ما توفیق میدهد.»
زندگی جمعی مومنانه؛ نشانه قرب ظهور
وی با تأکید بر اینکه «زندگی جمعی مومنانه مواساتی» از آخرین شاخصههای رشد جامعه پیش از ظهور است، افزود: «شما با همین کارهای سادهای که انجام میدهید، دلیل حقانیت این مسیر و نزدیک بودن ما به قله را نشان دادهاید. وقتی مردم خودجوش دور هم جمع میشوند و خلأها را پر میکنند، این یعنی حکومت امام زمان(عج) دارد در زمین نمایهگذاری میشود.»
مرگ بر سلطه اسرائیل و آمریکا = مرگ بر زندگی فردگرایانه
حجتالاسلام پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود، شعار «مرگ بر اسرائیل» را به معنای نفی سبک زندگی انفرادی و سرمایهدارانه تفسیر کرد و گفت: «وقتی هرکس سرش در لاک خودش باشد، این یعنی سلطه اسرائیل بر ما. اما وقتی کنار هم جمع شویم، امتیازاتمان را به اشتراک بگذاریم و خلأها را بپوشانیم، این میشود مرگ بر سلطه اسرائیل.»
دعوت به شبکهسازی ملی بر پایه مساجد و مدارس
وی با اشاره به ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری جمعیت فعال کشور، پیشنهاد داد: «اگر هر مسجد و مدرسهای کانونی مانند شما داشته باشد و این کانونها شبکه ملی زندگی مومنان را تشکیل دهند، و هر کس نه بهصورت فردی، بلکه در قالب گروهها در سامانههایی مانند "جانفدا" ثبتنام کند، دیگر چیزی به ظهور باقی نخواهد ماند.»
تبیین حدیث امام باقر(ع) درباره مواسات
استاد پناهیان با استناد به فرمایش امام محمد باقر علیهالسلام که فرمودند: «آیا دست در جیب یکدیگر میکنید و بدون اجازه پول برمیدارید و ناراحت نمیشوید؟» [کافی، ج۲، ص۱۷۴]، توضیح داد: «مقصود حضرت صرفاً پول برداشتن نیست؛ بلکه مشارکت در داراییها، تواناییها و امکانات است. همین که شما نانتان را با دیگری شریک میشوید، مصداق عملی این حدیث است.»
نقد مدیریت بوروکراتیک و دعوت به واگذاری امور به مردم
وی با انتقاد از بروکراسی پیچیده و ناکارآمد، تأکید کرد: «مدیران مردمی باید به میدان بیایند و مدیران نامرد کنار بروند. مرد میدان امروز کسی است که زندگی جهادی را درک کند و مردم را مشارکت دهد. حتی تأمین معاش و اشتغال مردم را هم میتوان به گروههای مردمی مانند شما سپرد.»
بازتعریف مسجد و مدرسه: کانون جامعهسازی
حجتالاسلام پناهیان با ارائه تعریفی نوین از مسجد و مدرسه، گفت: «مسجد یعنی گروه پیشتازی که همیشه در کنار جامعه است و خلأها را پر میکند. مدرسه هم محیطی کنترلشده برای تمرین زندگی اجتماعی است. هدف اصلی مدرسه، تربیت "خلیفه" و جامعهساز است؛ همانطور که قرآن میفرماید: "إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً" (بقره: ۳۰).»
وی افزود: «اگر مدرسه و مسجد به دست همین جمعهای مردمی سپرده شود، هم تعریف واقعیشان اجرا میشود و هم بسیاری از مشکلات شهر حل خواهد شد.»
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این حرکتها، خطاب به فعالان جهادی گفت: «این کار را رها نکنید. به بهانههای مختلف، این زندگی جمعی را ادامه دهید. انشاءالله اداره شهر به دست شما بیفتد و شما بتوانید خدمات را به مردم ارائه دهید.
