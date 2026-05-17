به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، در پیامی با تبریک فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی و روز ملی روابط‌عمومی، از اعضای پرتلاش شبکه روابط‌عمومی جهاددانشگاهی در سراسر کشورخواست تا با تمرکز بر تقویت فرهنگ و هویت جهادی، تبیین مأموریت‌ها و دستاوردهای این نهاد، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعمیق همدلی و ترویج نهضت صرفه‌جویی متناسب با شرایط ویژه کشور اهتمام ورزند.

پیام تبریک رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی

در متن پیام علی منتظری آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه، روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی و روز ملی روابط‌عمومی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و اثرگذار فعالانی است که با تعهد، صداقت، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری، نقشی مهم در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند.

روابط‌عمومی، قلب تپنده ارتباط میان مردم و نهادها، زبان گویای خدمت، گوش شنوای مطالبات جامعه و چشم بینای تحولات و نیازهای افکار عمومی است. در دنیای پیچیده و پرشتاب امروز، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌ها و جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌ای، نقش روابط‌عمومی‌ها بیش از هر زمان دیگری برجسته، حساس و تعیین‌کننده شده است.

تجربه جنگ تحمیلی اخیر و موج گسترده روایت‌سازی‌های مخدوش و شایعات، بار دیگر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه را آشکار کرد. در چنین شرایطی، روابط‌عمومی‌های حرفه‌ای و متعهد با تکیه بر اعتمادسازی، تبیین واقعیت‌ها، مدیریت افکار عمومی و تقویت ارتباطات مؤثر و تاب‌آور، نقشی مؤثر در آرامش‌بخشی و امیدآفرینی ایفا می‌کنند.

جوهره روابط‌عمومی عشق به مردم، خدمت صادقانه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روایت صحیح حقیقت است. این حوزه مهم، افزون بر ایفای نقش اطلاع‌رسانی، بستری مؤثر برای تقویت ارتباطات انسانی، توسعه گفت‌وگو، افزایش همدلی و تحکیم پیوند میان مردم و سازمان‌ها فراهم می‌آورد و از این رهگذر، سهمی قابل توجه در ترویج فرهنگ متعالی و گسترش هویت فرهنگی و اجتماعی سازمان‌ها دارد.

اینجانب ضمن تبریک این روز ارزشمند به تمامی فعالان عرصه روابط‌عمومی، به‌ویژه اعضای پرتلاش شبکه روابط‌عمومی جهاددانشگاهی در سراسر کشور، از آنان انتظار دارم که بیش از پیش در مسیر تقویت فرهنگ و هویت جهادی، تبیین مأموریت‌ها و دستاوردهای این نهاد انقلابی، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعمیق روحیه همدلی و همبستگی و نیز ترویج نهضت صرفه‌جویی متناسب با شرایط ویژه کشور اهتمام ورزند.

بی‌تردید بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین ارتباطی و رسانه‌ای، در کنار روایت‌گری خلاقانه، صادقانه و امیدآفرین از خدمات، دستاوردها و توانمندی‌های جهاددانشگاهی و نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، انسجام درونی و ترسیم تصویری روشن، واقعی و امیدبخش برای جامعه خواهد داشت.

امید است با تلاش، اخلاص و نوآوری این عزیزان، شاهد بالندگی روزافزون جهاددانشگاهی و اعتلای میهن اسلامی باشیم.