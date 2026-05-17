ارائه نتایج ۶ طرح پژوهشی کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

جمیل صادقیفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: در مجموع ۱۴۰۴ طرح پژوهشی در این دانشگاه در حال اجرا بوده که از میان حدود ۳۰۰ طرح به پایان رسیده، تنها شش طرح بر اساس شرایط احراز، اولویتهای استانی و میزان اثرگذاری برای ارائه انتخاب شدهاند.
وی افزود: یکی از مهمترین این طرحها «برنامه جامع مداخله در خودکشی» است که با حمایت مالی وزارت بهداشت اجرا شده و نتایج اولیه آن نشاندهنده تأثیر امیدوارکننده در کاهش این پدیده در استان ایلام است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: از دیگر طرحهای مهم میتوان به بررسی نقش درمانی گیاهان بومی منطقه اشاره کرد که نتایج آن منجر به ثبت یک اختراع شده است.
صادقیفر همچنین از طراحی بازیهای شناختی قابل نصب روی تلفن همراه خبر داد و گفت: این بازیها با هدف تقویت عملکرد شناختی و کمک به پیشگیری از بیماری آلزایمر طراحی شدهاند.
وی اضافه کرد: ارائه نتایج پژوهشهای مرتبط با اثرات محیطزیستی ریزگردها و ارائه راهکارهای مقابله با این پدیده نیز از دیگر محورهای این طرحهای پژوهشی است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده حرکت دانشگاه به سمت پژوهشهای مسئلهمحور و کاربردی برای حل چالشهای واقعی جامعه در حوزههای سلامت روان، محیطزیست و سلامت سالمندان است.
