۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۶

مورخ اسرائیلی-آمریکایی: صهیونیسم به بن‌بست اخلاقی و مادی رسیده است

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اظهارات تند مورخ برجسته اسرائیلی-آمریکایی را بازتاب دادند که در آن به صراحت از پایان مشروعیت شکل فعلی صهیونیسم سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از «عومر بارتوف»، مورخ اسرائیلی-آمریکایی گزارش دادند که وی به بن‌بست ساختاری صهیونیسم اشاره کرده و گفته است: صهیونیسم در شکل کنونی خود، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر مادی به یک بن‌بست رسیده است.

این مورخ با ارزیابی شرایط میدانی تأکید کرد: آنچه امروز در نوار غزه در جریان است، یک نسل‌کشی تمام‌عیار است.

بارتوف در خصوص آینده سیاسی آمریکا و مواضع آن در قبال تل‌آویو خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا یک شخصیت نژادپرست است، اما فردی که در آینده جانشین او خواهد شد، ممکن است به طور کامل «مخالف و دشمن اسرائیل» باشد.

