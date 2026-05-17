به گزارش خبرگزاری به نقل از شبکه المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از «عومر بارتوف»، مورخ اسرائیلی-آمریکایی گزارش دادند که وی به بنبست ساختاری صهیونیسم اشاره کرده و گفته است: صهیونیسم در شکل کنونی خود، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر مادی به یک بنبست رسیده است.
این مورخ با ارزیابی شرایط میدانی تأکید کرد: آنچه امروز در نوار غزه در جریان است، یک نسلکشی تمامعیار است.
بارتوف در خصوص آینده سیاسی آمریکا و مواضع آن در قبال تلآویو خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا یک شخصیت نژادپرست است، اما فردی که در آینده جانشین او خواهد شد، ممکن است به طور کامل «مخالف و دشمن اسرائیل» باشد.
