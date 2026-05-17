معلمان بازمانده مدرسه «شجره طیبه» استخدام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در جلسه شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش، با اشاره به برنامههای حمایتی برای مدرسه شجره طیبه، گفت: باید معاونت پرورشی و فرهنگی در راستای ارتقای سلامت روحی روانی، معاونت آموزش ابتدایی با اجرای طرحهای «حامی» و «جبران عقبماندگی آموزشی» و انجمن اولیا و مربیان در ارتباط مستمر با خانوادههای این واقعه نقش آفرینی کنند.
وی از برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش برای جذب معلمان بازمانده این مدرسه در بدنه آموزشوپرورش خبر داد و آن را از اولویتهای مهم دستگاه تعلیم و تربیت دانست.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: گزارشهای تحلیلی مبتنی بر نظرات معلمان و بازدیدهای میدانی، ظرفیت مهمی برای اصلاح فرآیندها و شناسایی آسیبها است و باید در اختیار معاونتها قرار گیرد تا اشکالات موجود برطرف شود.
کاظمی با اشاره به تهیه گزارشهای تحلیلی از عملکرد اداراتکل استانها در قالب بازرسیهای تخصصی و استانی، افزود: برخی مسائل مدیریتی ممکن است از نگاه مدیران دور بماند و این گزارشها میتواند زمینهساز ارتقای عملکرد مجموعه باشد.
وی همچنین بر ضرورت جدی گرفتن «سامانه شفافیت» و تقویت و بهبود عملکرد در این بخش تأکید کرد و گفت: از عملکرد سال گذشته در این حوزه رضایت کامل وجود نداشت، اما سازمان مدارس و مراکز غیردولتی عملکرد مطلوبی ارائه کرد. انتظار میرود تمامی معاونتها و بخشهای وزارتخانه امسال با جدیت و انسجام بیشتر، اطلاعات و عملکرد خود را در سامانه شفافیت ثبت و بهروز کنند.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به برنامههای هفته سلامت، بر ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف برای ارتقای سلامت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مهمترین مسئله در حوزه سلامت، سرمایه انسانی است و باید از همه ظرفیتها از جمله معلمان، مربیان بهداشت و دانشآموزان استفاده شود.
وی افزود: نباید حوزه سلامت صرفاً متکی به مربیان بهداشت باشد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا تمامی دانشآموزان تحت پوشش برنامههای سلامت قرار گیرند.
کاظمی، همکاری نزدیک با وزارت بهداشت را محور اصلی این برنامهها دانست و بر اهمیت سنجش سلامت دانشآموزان بدو ورود به مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین استفاده از ظرفیت «سفیران سلامت» را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشآموزان در قالب فعالیتهای گروهی، مهارتهای خودمراقبتی و دیگرمراقبتی را فرا میگیرند و میتوانند در ارتقای سلامت همسالان خود نقشآفرین باشند.
