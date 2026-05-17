خبرگزاری مهر، گروه استانها: روابط عمومیها در جامعه کنونی نقشی بسزا و اثرگذار ایفا میکنند. در شرایطی که فضای مجازی به مهمترین پل ارتباطی میان مردم و مسئولان تبدیل شده است، این نهادها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع، نقش مؤثری در تبیین و بیان دستاوردها و همچنین تقویت امید و اعتماد در جامعه داشته باشند.
امروزه روابط عمومی صرفاً یک واحد اطلاعرسانی نیست، بلکه بازوی اندیشهورز و راهبردی هر سازمان به شمار میرود. این حوزه با رصد افکار عمومی، تحلیل بازخوردها و انتقال مطالبات مردم به مدیران، زمینه تصمیمگیریهای آگاهانهتر و کارآمدتر را فراهم میسازد.
در عصر سرعت و گستردگی اطلاعات، اگر روابط عمومیها به ابزارهای نوین ارتباطی مجهز باشند و با رویکردی حرفهای و خلاقانه فعالیت کنند، میتوانند از بروز شایعات و سوءبرداشتها جلوگیری کرده و فضای گفتگویی سازنده میان مردم و مسئولان ایجاد کنند. شفافیت، پاسخگویی و تعامل مستمر، سه رکن اساسی موفقیت در این مسیر است.
بیتردید، روابط عمومی کارآمد میتواند با روایت درست واقعیتها، برجستهسازی اقدامات مؤثر و انعکاس صادقانه دغدغهها، پلی مطمئن میان حاکمیت و جامعه باشد، پلی که نهتنها اطلاعرسانی میکند، بلکه اعتماد میسازد، همدلی میآفریند و افقهای روشنتری پیشروی آینده ترسیم میکند.
روابطعمومیها، پل ارتباط دوسویه سازمان و ذینفعان
مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در شرایطی که رسانهها چندلایه، سریع و شبکهای شدهاند، روابط عمومی بویژه روابط عمومی دستگاههای اجرایی، از یک واحد صرفاً اطلاعرسان و تولید و انتشار اخبار ، به یک مدیر ارتباطات راهبردی تبدیل شده است.
فروزش، روابط عمومیها را پل ارتباطی دوسویه میان سازمان و ذینفعان دانست و افزود: شکلدهی و هدایت روایت سازمان و دستگاه متبوع خود در فضای عمومی، پایش مستمر رسانهها و شبکههای اجتماعی برای تحلیل احساسات، روندها و چالشهای بالقوه و مشاور تصمیمسازی مدیریت ارشد، ارائه تحلیل ارتباطی برای سیاستگذاری مدیریت ریسک از جایگاه روابط عمومی محسوب میشود.
وی ادامه داد: روابط عمومی در اکوسیستم امروز نقش هماهنگکننده ارتباطات، مدیریتکننده تصویر سازمان خود و تضمینکننده شفافیت را ایفا میکند.
فروزش با اشاره به مهمترین چالشهایی که روابط عمومیها در زمینه اطلاعرسانی و مدیریت بحران با آنها روبرو هستند، گفت: در شرایط حساس کنونی سرعت بالای انتشار اطلاعات خبر و شایعه در چند دقیقه فراگیر میشود، تأخیر در واکنش میتواند هزینهزا باشد.
وی با بیان اینکه گسترش اخبار جعلی و شایعات تشخیص و مقابله سریع با اطلاعات نادرست نیازمند رصد حرفهای و پاسخ دقیق است، افزود: کاهش اعتماد عموم در برخی حوزهها، مخاطبان به پیامهای رسمی با تردید نگاه میکنند، بنابراین صداقت و شفافیت حیاتی است.
وی با بیان اینکه چندصدایی بودن فضای رسانهای تنوع کانالها و بازیگران رسانهای، مدیریت پیام واحد و منسجم را دشوار کرده است، گفت: نبود استراتژی ارتباطی بحران برخی سازمانها فاقد سناریوهای از پیش طراحیشده برای بحران هستند.
نقش کلیدی روابطعمومیها در جامعه
روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به نقش روابط عمومی در مدیریت اخبار منفی و شایعات در فضای رسانهای، بیان کرد: قطعا مدیران روابط عمومی در مواجهه با اخبار منفی و شایعات، نقشی کلیدی در کنترل روایت، بازسازی اعتماد و کاهش آسیب های ناشی از تبعات آن دارند.
وی با بیان اینکه در اینجا نقش مدیر روابط عمومی باید پایش و شناسایی سدریع منبع خبر رو داشته باشد و اطلاعات دقیق و مستند ارائه کند، گفت: همچنین باید پاسخگویی شفاف و مسئولانه داشته باشد و تعامل فعال با رسانهها و مخاطبان و مدیریت فضای گفتوگو را مد نظر قرار دهد.
فروزش بیان کرد: روابط عمومی باید بعد از ایفای نقش باید رویکردهای موثری اعم از سرعت همراه با دقت، شفافیت و صداقت، ارتباط مستمر با رسانهها، استفاده از سخنگوی واحد، مدیریت فعال فضای مجازی و برنامهریزی پیشگیرانه و... داشته باشد.
وی ادامه داد: در عصر ارتباطات دیجیتال، روابط عمومی صرفاً انتقالدهنده پیام نیست، بلکه مدیر اعتماد، حافظ اعتبار سازمان و هدایتگر روایت در فضای رسانهای پیچیده امروز است و موفقیت در این نقش نیازمند سرعت، شفافیت، تحلیل داده، مهارت ارتباطی و برنامهریزی راهبردی است.
نقش حساس روابط عمومی
روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: روابط عمومی صرفاً یک واحد اطلاعرسانی نیست، بلکه پل ارتباطی میان مردم، رسانهها و بدنه امدادی و خدماتی سازمان است.
عادل اربابی ادامه داد: در شرایط بحران، حوادث و رویدادهای اجتماعی، افکار عمومی نیازمند دریافت اخبار دقیق، سریع و قابل اعتماد است و این مسئولیت بر عهده روابط عمومی قرار دارد که با تولید محتوای شفاف، مستند و بهموقع، مرجع رسمی اطلاعرسانی باشد.
وی اظهار داشت: امروز روابط عمومی هلال احمر در کنار رسانههای رسمی، باید در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی حضوری فعال، حرفهای و پاسخگو داشته باشد، زیرا سرعت انتشار اخبار و حجم اطلاعات در این فضا بسیار بالاست.
اعتمادسازی مهمترین رسالت روابط عمومی در عصر کنونی
به گفته روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، در چنین شرایطی، اعتمادسازی، اقناع افکار عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی، مهمترین مأموریت روابط عمومی محسوب میشود.
اربابی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشها، سرعت بالای انتشار اخبار و اطلاعات در فضای مجازی است، گفت: بهگونهای که گاهی شایعات پیش از انتشار اخبار رسمی در جامعه فراگیر میشوند. در این شرایط، روابط عمومی باید بتواند با واکنش سریع، دقیق و حرفهای، مرجع اصلی خبر باشد.
وی مدیریت افکار عمومی در شرایط بحرانی را از دیگر چالشهای موجود دانست و افزود: در حوادثی مانند سیل، زلزله یا سوانح جادهای، افکار عمومی انتظار پاسخگویی فوری دارد و هرگونه تأخیر یا ابهام در اطلاعرسانی میتواند موجب بیاعتمادی شود.
اربابی اظهار داشت: همچنین هماهنگی میان دستگاهها، دسترسی به اطلاعات دقیق میدانی، حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق از دیگر چالشهای جدی روابط عمومیهاست.
وی تاکید کرد: در هلال احمر تلاش میشود با تقویت ارتباط با رسانهها، آموزش سخنگویان و استفاده از ظرفیت رسانههای نوین، این چالشها مدیریت شود.
اربابی با اشاره به نقش موثر روابط عمومیها در شرایط کنونی جامعه بیان کرد: مهمترین اصل، پذیرش اصل شفافیت و پاسخگویی است چراکه سکوت یا تأخیر در واکنش، معمولاً زمینه گسترش شایعات را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در روابط عمومی هلال احمر، رویکرد اصلی بر اطلاعرسانی سریع، دقیق و مستند استوار است، گفت: باید اخبار صحیح از طریق منابع رسمی و معتبر در کوتاهترین زمان منتشر شود تا امکان سوءاستفاده رسانهای یا انتشار اطلاعات نادرست کاهش یابد.
اربابی بیان کرد: همچنین تعامل مستمر با رسانهها، حضور فعال در شبکههای اجتماعی، رصد فضای مجازی و پاسخ حرفهای و بدون تنش به انتقادات، از مهمترین راهکارهای مدیریت اخبار منفی است.
به گفته وی، در کنار آن، تقویت اعتماد عمومی از طریق عملکرد شفاف و ارتباط صادقانه با مردم، مؤثرترین ابزار برای مقابله با شایعات و حفظ اعتبار سازمان خواهد بود.
روابط عمومی؛ از اطلاعرسانی تا مدیریت روایت
روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تغییر نقش روابط عمومی در اکوسیستم رسانهای امروز، گفت: روابط عمومی دیگر صرفاً یک واحد اطلاعرسانی نیست، بلکه به مرکز تولید روایت معتبر، خط اول مدیریت بحران و مدیر اعتماد عمومی تبدیل شده است.
احمد رضا حسنیصفت با اشاره به چالشهای پیشروی روابط عمومیها افزود: سرعت و حجم بالای اطلاعات، سختی اعتمادسازی، مقابله با اخبار جعلی و ضرورت هماهنگی درونسازمانی از مهمترین مسائل این حوزه است.
وی همچنین پایش مستمر، تدوین پیامهای کلیدی، واکنش سریع، شفافیت، مدیریت ارتباط با رسانهها و آمادگی برای بحران را از مهمترین وظایف روابط عمومیهای موفق دانست و گفت: در شرایط امروز، روابط عمومی باید چابک، صادق و روایتساز باشد.
روابط عمومی نهاد راهبردی مدیریت ارتباطات و اعتماد سازمان است
روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اکوسیستم رسانهای امروز گفت: در شرایطی که سرعت انتشار اخبار، شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و رقابت بر سر جلب توجه مخاطب افزایش یافته، روابط عمومی دیگر صرفاً واحد اطلاعرسانی نیست، بلکه به نهادی راهبردی برای مدیریت ارتباطات و اعتبار سازمانها تبدیل شده است.
مهدی رحیمآبادی با بیان اینکه روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و افکار عمومی و مدیر اعتبار و سرمایه اجتماعی سازمان است، افزود: این حوزه باید در شکلدهی تصویر ذهنی، حفظ اعتماد عمومی، مدیریت بحرانهای رسانهای و پیشگیری از آسیبها نقش فعال داشته باشد.
وی ادامه داد: روابط عمومی امروز علاوه بر ارسال خبر، تولیدکننده و تنظیمگر محتواست و با تولید محتوای چندرسانهای، مدیریت شبکههای اجتماعی و بازطراحی پیام متناسب با هر پلتفرم، از «انتشار خبر» به سمت «مدیریت روایت سازمان» حرکت کرده است.
رحیمآبادی با تأکید بر ضرورت آمادگی پیشینی در برابر بحرانها گفت: روابط عمومی باید سناریوی بحران داشته باشد، سخنگوی حرفهای معرفی کند، پیام واحد و شفاف ارائه دهد و از گسترش شایعات جلوگیری کند.
به گفته وی، مهمترین چالش روابط عمومیها در مدیریت بحران، سرعت بالای انتشار خبر، شایعات و اخبار جعلی، ناهماهنگی داخلی، ضعف مهارتهای تخصصی و کمبود اطلاعات دقیق در لحظه بحران است.
رحیمآبادی بیان کرد: در برابر اخبار منفی و شایعات، نقش اصلی روابط عمومی مدیریت اعتماد و هدایت روایت است؛ چراکه اگر درست عمل نکند، شایعه میتواند جای حقیقت را بگیرد.
روابط عمومی؛ از سخنگویی سنتی تا «معمار روایت» در رسانه امروز
طیبه خسروی، مدیر روابط عمومی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روابط عمومی در اکوسیستم رسانهای امروز دیگر صرفاً نقش سخنگو را ندارد، گفت: این حوزه باید به «معمار روایت» تبدیل شود و با مدیریت هوشمند محتوا، دادههای حجیم سازمانی را به روایتهایی معتبر، مفید و قابلهضم برای مخاطب تبدیل کند.
وی با اشاره به افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی فضای رسانهای، افزود: روابط عمومی امروز فقط منتشرکننده خبر نیست، بلکه باید پلی میان داده و اعتماد باشد و با شفافیت، روایتهای مستند و دقیق، اعتبار سازمان را برای افکار عمومی تقویت کند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت اخبار منفی و شایعات ادامه داد: در فضای شبکههای اجتماعی، شایعه معمولاً زودتر از حقیقت منتشر میشود، بنابراین سکوت در چنین شرایطی بهترین راهکار نیست و روابط عمومی باید با سرعت دقیق، یعنی واکنش سریع همراه با صحت کامل، وارد عمل شود.
به گفته خسروی، پیشدستی و شفافیت یکی دیگر از الزامات مهم در روابط عمومی امروز است و سازمانی که در زمان آرامش صادقانه و شفاف عمل کند، در زمان بحران نیز از اعتماد بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت تغییر زاویه دید در مواجهه با اخبار منفی اظهار داشت: بهجای واکنش صرفاً دفاعی، باید بحث را به سمت واقعیتهای کلان و اهداف اصلی سازمان هدایت کرد و همزمان با پاسخگویی همدلانه، دغدغههای واقعی مردم را به رسمیت شناخت و برای آنها راهکار ارائه داد.
خسروی تأکید کرد: روابط عمومی در دنیای امروز، اگر هوشمندانه، شفاف و پیشدستانه عمل کند، میتواند نقش مؤثری در اعتمادسازی، مدیریت افکار عمومی و ارتقای جایگاه سازمان ایفا کند.
روابط عمومی، بازوی راهبردی مدیریت
استاندار خراسان جنوبی هم طی پیامی، روابط عمومیها را بازوی راهبردی مدیریت، وظیفهای خطیر در تبیین خدمات، انعکاس مطالبات مردم دانست و گفت: در عصر ارتباطات و گسترش فضای رسانهای، ضرورت اطلاعرسانی دقیق، شفاف، بهنگام و مسئولانه بیش از گذشته احساس میشود.
محمد رضا هاشمی بیان کرد: روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی با روایتگری درست و شفاف از حوادث ک تبیین اقدامات نظام در شرایط موجود، نقش بسزا و تعیین کنندهای در افزایش آگاهیهای عمومی، آرامشبخشی به جامعه و در نتیجه تقویت همبستگی ملی ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه مدیریت صحیح جریان اطلاعرسانی و ارتباط مؤثر با مردم در شرایط حساس، از مهمترین وظایف روابط عمومیها در مسیر صیانت از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است، گفت: این تکلیف سنگین با اهتمام روابط عمومیها در حوزههای اجرایی خراسان جنوبی به خوبی ادا شده و در آینه حضور پرشور و مستمر مردم در میدان ظهور و بروز یافت.
بدیهی است روابط عمومی در بحران، نقشی حیاتی ایفا میکند، نه فقط در اطلاعرسانی، بلکه در ایجاد و حفظ اعتماد، که خود، سرمایهای اجتماعی و ستون فقرات هر سازمان و جامعهای در دل آشوبهاست.
