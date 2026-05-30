خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: توقیر کهرل، روزنامهنگار، ستوننویس و نویسنده شناختهشده پاکستانی از چهرههای فعال رسانهای در حوزه مسائل جهان اسلام و محور مقاومت به شمار میآید. وی پیشتر با نگارش آثاری درباره شهید سپهبد قاسم سلیمانی و نیز سفرنامه راهپیمایی عظیم اربعین از نجف تا کربلا، مورد توجه مخاطبان و محافل فرهنگی قرار گرفته است. اکنون، پس از شهادت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، تازهترین اثر او با عنوان «شهید رهبر» منتشر و روانه بازار کتاب شده است؛ اثری که به زندگی، اندیشهها، مواضع فکری و نقش تاریخی رهبر شهید میپردازد.
هدف از نگارش این کتاب چیست و نویسنده چه موضوعات و ابعادی را در آن مورد توجه قرار داده است؟ در ادامه، متن این گفتوگوی تفصیلی را میخوانید.
ایده نگارش کتاب درباره شهید آیتالله خامنهای چگونه شکل گرفت؟
ایده نگارش کتاب درباره شهید آیتالله خامنهای حدود دو سال پیش شکل گرفت؛ زمانی که تصمیم گرفتم مجموعهای از افکار و اندیشههای رهبر شهید را گردآوری و تدوین کنم. در همان دوره، بخشی از ترجمهها و مطالب نیز آماده و تنظیم شده بود، اما پس از شهادت ایشان این توفیق حاصل شد که کار، صورتی کاملتر و منسجمتر پیدا کند و این تلاش به مرحله نهایی برسد.
بیتردید، گردآوری و تدوین اندیشهها و دیدگاههای رهبر شهید، همان اندازه که ضروری و ارزشمند بود، کاری دشوار و سنگین نیز به شمار میرفت. با وجود امکانات محدود و در حد توان و بضاعت خود، نهایت تلاش را به کار بستیم تا مجموعهای معتبر، مستند و درخورِ مخاطبان فراهم شود و اثری با کیفیت علمی و محتوایی مناسب در اختیار خوانندگان قرار گیرد.
در برابر این توفیق بزرگ، خداوند متعال را شاکرم که سعادت به سرانجام رساندن این کار مهم و پربرکت را نصیبم کرد. همچنین صمیمانه از تمامی دوستان و همراهانی که در گردآوری منابع، تنظیم، تدوین و تکمیل این کتاب به هر شکل همکاری و مساعدت داشتند، قدردانی و سپاسگزاری میکنم.
وقتی خبر شهادت رهبر معظم را شنیدید، چه احساسی داشتید؟
وابستگی فکری و قلبی به شخصیتی بزرگ و اثرگذار، پیوندی است که با گذر زمان عمیقتر و استوارتر میشود. ارتباط من با آیتالله خامنهای تنها در حد ارادت و علاقه نبود، بلکه رابطهای فکری و معنوی بود که بیش از دو دهه از عمر آن میگذشت و به بخشی جداییناپذیر از زندگیام تبدیل شده بود.
آغاز این دلبستگی، آرزویی ساده و صمیمانه در دل یک جوان جویای حقیقت بود؛ همانند بسیاری از جوانان دیگر، من نیز در نماز شب، با اشتیاق دیدار ایشان دعا میکردم. خداوند کریم این آرزو را اجابت کرد و دو بار توفیق دیدار نزدیک با رهبر شهید نصیبم شد.
در سال ۲۰۱۱، برای نخستینبار در تهران موفق شدم روایت دیدار با رهبر معظم را به رشته تحریر درآورم. پس از آن، ثبت تصاویر، خاطرات و لحظات ماندگار این دیدارها ادامه یافت تا جایی که سخنرانیها، خطبهها و اندیشههای ایشان به بخشی از زندگی روزمرهام تبدیل شد. از ژوئن ۲۰۰۵ تا فوریه ۲۰۲۶، تقریباً هیچ سخنرانی، پیام یا تصویری از ایشان نبود که از نگاه و شنیدن من دور مانده باشد.
اما سرانجام لحظهای فرا رسید که گویی زمان از حرکت ایستاد. سحرگاه اول مارس، مصادف با یازدهم ماه مبارک رمضان، خبری منتشر شد که قلب را اندوهگین و روح را لرزاند. باور این حقیقت دشوار بود که رهبر انقلاب دیگر در میان ما نیستند. این حادثه، سراسر امت اسلامی را در سوگی عمیق فرو برد؛ چشمان اشکبار بود و دلها سرشار از اندوه.
در همان حال و هوا، قلم بیاختیار این جمله را نوشت:
مرشد من جاودانه شد؛ إِنّا للهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون.
تاریخ، ایشان را در شمار رهبران شجاع و استواری ثبت خواهد کرد که با صلابت و بیباکی، در برابر سلطه و استکبار جهانی ایستادند و الگویی تازه از مقاومت و پایداری ارائه کردند.
از نگاه شما شهادت بینظیر رهبر شهید انقلاب چه تأثیراتی بر مسلمانان جهان، بهویژه مردم پاکستان، بر جای گذاشته است؟
در تاریخ معاصر اسلام، صحنهای از همبستگی و اتحاد اسلامی که پس از شهادت آیتالله خامنهای مشاهده شد، کمنظیر و تاریخی بود؛ رخدادی که امت اسلامی را فراتر از مرزها، قومیتها و گرایشهای مذهبی، حول محور مشترک عزت و مقاومت گرد هم آورد.
ملت پاکستان نیز در این مقطع تاریخی، حضوری برجسته و پیشگامانه از خود نشان داد. شهادت مظلومانه رهبر شهید، نهتنها موجی از اندوه و تأثر در میان مردم ایجاد کرد، بلکه افکار عمومی جهان اسلام را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. مسلمانان از مذاهب و جریانهای مختلف، در عمل تجلی آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» را به نمایش گذاشتند و تصویری روشن از وحدت امت اسلامی ارائه کردند.
در پاکستان، شیعه و سنی دوشادوش یکدیگر، با برگزاری مراسم مختلف، راهپیماییهای ضد استکباری، کنفرانسها، سمینارها و اجتماعات مردمی، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند. این واکنش گسترده تنها محدود به محافل مذهبی و سیاسی نبود، بلکه چهرههای فرهنگی، هنری و حتی فعالان عرصه سینما و رسانه نیز با چشمانی اشکبار، از فداکاری و جایگاه تاریخی ایشان تجلیل کردند و شهادت او را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام دانستند.
محبت مردم پاکستان به رهبر شهید، رابطهای یکسویه نبود؛ رهبر معظم نیز همواره علاقه و توجه ویژهای به ملت پاکستان داشتند و در مواضع و بیانات مختلف، از مردم این کشور به نیکی یاد میکردند. از همین منظر، این کتاب نیز بهعنوان ادای احترام و اظهار عشق، ارادت و دلبستگی یک نویسنده پاکستانی به رهبر شهید به نگارش درآمده است.
در ادامه این موج گسترده مردمی، قرار است روز ۱۳ ژوئن در شهر لاهور پاکستان، اجتماع عظیمی برگزار شود که در آن، صدها هزار نفر از سراسر کشور برای ادای احترام و تجلیل از آیتالله خامنهای گرد هم خواهند آمد؛ مراسمی که جلوهای دیگر از پیوند عاطفی و اعتقادی مردم پاکستان با رهبر شهید را به نمایش خواهد گذاشت.
آیا پیش از این نیز کتابهایی از شما منتشر شده است؟
بیتردید، دعای خیر و تربیت والدین نقشی اساسی در موفقیت انسان دارد. آنچه امروز نصیب من شده، حاصل محبت، دعاها و تربیت ارزشمند پدر و مادرم است؛ تربیتی که سبب شد توفیق ثبت و نگارش موضوعاتی چون زندگی و شهادت شهید قاسم سلیمانی، سفر معنوی اربعین از نجف تا کربلا و اکنون حیات و اندیشههای رهبر شهید را پیدا کنم.
پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، کتاب «از گمنامی تا حکمرانی بر دلها» منتشر شد که تاکنون سه نوبت چاپ را پشت سر گذاشته است. این اثر در مراسمی که در تهران برگزار شد، در شمار ده کتاب برتر قرار گرفت که افتخاری ارزشمند برای من به شمار میآید.
پس از آن نیز سفرنامه اربعین با عنوان «از نجف تا کربلا» در دو چاپ منتشر شد. آیین رونمایی و تجلیل از این اثر در کربلای معلی و در حرم مطهر امام حسین(ع) برگزار شد که بیتردید یکی از پرافتخارترین و ماندگارترین لحظات زندگی من بود.
اکنون نیز کتابی که درباره رهبر شهید نگاشته شده، در سراسر پاکستان مورد استقبال و خرید علاقهمندان قرار گرفته است؛ موضوعی که بدون تردید، نشاندهنده عشق، ارادت و پیوند ویژه مردم پاکستان با رهبر شهید است.
در این کتاب، چه فصلها و بخشهای مهمی گنجانده شده است؟
کتاب «رهبر شهید» تلاشی هرچند کوچک اما صادقانه برای انتقال زندگی، اندیشهها و یاد این مجاهد بزرگ امت اسلامی به نسلهای آینده است. در فصلهای آغازین این اثر، مسیر «از طلبگی تا رهبری» رهبر شهید با نظمی دقیق و روایتی پیوسته ترسیم شده است؛ مسیری که در آن، زندگینامه، روند رشد علمی و فکری، پیوستن به لشکر امام خمینی(ره)، دوران ریاستجمهوری، سفر تاریخی به پاکستان و مهمترین رویدادهای سیوشش سال رهبری ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش مهم دیگری از کتاب با عنوان «اندیشههای شهید خامنهای»، مجموعهای از خطبهها، نامهها و سخنان مهم ایشان گردآوری شده تا ابعاد فکری و بینش نظری این رهبر بزرگ، بیواسطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
این اثر همچنین روایت دیدارها و خاطرات شخصیتهای جهانی، ملی، سیاسی و تشکیلاتی را دربر میگیرد؛ افرادی که توفیق دیدار حضوری با رهبر شهید را داشتهاند. این روایتها، افزون بر ارزش تاریخی، زوایای مختلف شخصیت و منش رهبری ایشان را نیز روشن میسازد.
سخنرانی تاریخی آیتالله خامنهای در «کنفرانس بینالمللی علامه اقبال(ره)» و نیز فتوای وحدتآفرین ایشان، از دیگر بخشهای برجسته این کتاب است؛ موضوعاتی که بهعنوان نمادی روشن از همگرایی فکری و وحدت امت اسلامی مورد توجه قرار گرفتهاند.
همچنین مقالات اختصاصی چهرههای برجسته علمی و ادبی پاکستان، در کنار یادداشتها، تحلیلها و سرمقالههای منتشرشده در روزنامههای معتبر این کشور، در این مجموعه گنجانده شده تا تصویری جامع و چندبُعدی از شخصیت و اندیشههای رهبر شهید پیش روی خوانندگان قرار گیرد.
در بخش پایانی کتاب نیز سرودههایی از شاعران نامآشنای جهان اسلام آمده است؛ اشعاری سرشار از ارادت و محبت که در قالبی ادبی، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشته و به مقام والای ایشان ادای احترام میکند.
چرا نام کتاب «شهید رهبر» انتخاب شد؟
پس از رحلت امام سید روحالله موسوی خمینی(ره)، آیتالله خامنهای از ایشان با عنوان «رهبر کبیر» یاد کردند و این تعبیر بهتدریج به عنوانی شناختهشده و رایج تبدیل شد.
پس از شهادت آیتالله خامنهای نیز، آیتالله مجتبی خامنهای در سخنرانیها و پیامهای خود از ایشان با عناوین «رهبر شهید» یاد کردند. به همین مناسبت و با الهام از همین تعبیر، عنوان کتاب «رهبر شهید» برای این اثر انتخاب شده است.
نظر شما