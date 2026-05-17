به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند در حال برگزاری است و تیم ملی وزنه‌برداری ایران با دو نماینده علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در ۱۱۰+ کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرد.

نتایج علیرضا نصیری به شرح زیر است:

یک ضرب:

نصیری در حرکت اول یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۷کیلوگرم نشد، در دومین حرکت یک ضرب هم نتوانست وزنه ۱۸۸ کیلوگرم را مهار کند. در سومین حرکت یک ضرب نصیری وزنه ۱۸۹ کیلوگرم را انتخاب کرد اما باز هم موفق به مهار آن نشد. به این ترتیب علیرضا نصیری وزنه‌بردار کشورمان در یک ضرب اوت کرد.

دو ضرب:

نصیری در حرکت اول دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را مهار کرد، نصیری در دومین حرکت دوضرب وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در سومین حرکت دوضرب ۲۴۰ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد. به این ترتیب نصیری با وزنه ۲۳۱ کیلوگرم به مدال طلای دوضرب رسید.

نتایج دیگر وزنه‌برداران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

یکضرب

۱- لیو از چین ۱۹۰کیلوگرم

۲- چن از چین تایپه ۱۸۹ کیلوگرم

۳- حسنبایف از ترکمنستان ۱۸۸ کیلوگرم



دوضرب

۱- علیرضا نصیری از ایران ۲۳۱ کیلوگرم

۲- لیو از چین ۲۳۰ کیلوگرم

۳- دونگ از چین تایپه ۲۱۵ کیلوگرم



مجموع

۱- لیو از چین ۴۲۰ کیلوگرم

۲- حسنبایف از ترکمنستان ۳۹۲ کیلوگرم

۳- دونگ از چین تایپه ۳۸۱ کیلوگرم