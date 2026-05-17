۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

وزنه برداری قهرمانی آسیا؛

نصیری: مدال طلایم تقدیم به مردم ایران/ در یک ضرب عملکرد خوبی نداشتم

ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران گفت: متأسفانه در یک ضرب عملکرد خوبی نداشتم اما در دوضرب به مدال طلا رسیدم و امیدوارم در مسابقات پیش رو حرکت یک ضرب را جبران کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری وزنه‌بردار ایران پس از کسب مدال طلای دو ضرب مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا در یک ضرب اتفاقات خوبی نیفتاد و متأسفانه اوت کردم. به درخواست خودم و کادر فنی یک ضرب را از وزنه‌های سنگین شروع کردیم که در مسابقات آتی به حریفان برسیم اما متأسفانه وزنه‌های خوبی نزدم و عملکرد قابل قبولی در یک ضرب نداشتم.

وی ادامه داد: اما در دوضرب اتفاقات خوبی رقم خورد و مدال طلای دوضرب را کسب کردم. امیدوارم در مسابقات آینده رقیبان سرسخت را پشت سر بگذارم و بتوانم به مدال‌های ارزشمندی برسم. مدال طلای دوضرب را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنم.

سیده فرزانه شریفی

    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      مدال مجموع مهمه نه اوت‌کردن. همه تیمها کامل اومدن ایران با دونفر. سه ساله تیم دونفره فرستاده انوشیروانی

