علیرضا یوسفی در یک ضرب صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به میزبانی گاندی‌نگر ایالت گجرات هند، علیرضا یوسفی دیگر نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته فوق سنگین روی تخته رفت و موفق به کسب مدال برنز حرکت یکضرب شد.

یوسفی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و در این مدت در مسابقه رسمی حضور نداشت. او سال گذشته در مسابقات لیگ برای سپاهان روی تخته رفت و قهرمان شد اما به دلیل دوری دوساله از میادین بین‌المللی با تصمیم کادر فنی به این مسابقات اعزام شد.

یوسفی در حرکت اول و دوم دسته 110+ کیلوگرم، به ترتیب وزنه های ۱۷۷ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۸۹ کیلوگرمی بازماند و صاحب مدال برنز شد. در این دسته گورمیناسیان از بحرین با ۲۱۲ کیلوگرم طلا و عبدالله‌یف از ازبکستان با ۱۸۹ کیلوگرم نقره را به دست آوردند.

پیش از این علیرضا نصیری دیگر نماینده وزنه‌برداری ایران بود که در دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت؛ نصیری در یک ضرب عملکرد قابل قبولی نداشت و اوت کرد اما در دو ضرب با مهار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید.