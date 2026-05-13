موافقت اعضای کنگره فدراسیون وزنه برداری آسیا با پیشنهاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره فدراسیون وزنه‌برداری آسیا (AWF) در روز دوم رقابت های قهرمانی قاره به میزبانی هند و در شهر گاندی‌نگر برگزار شد. موضوع مهم مورد بحث در این کنگره تغییر اساسنامه آسیا بود( که پیش از این جلسات آنلاینی نیز درباره‌اش) برگزار شده بود. قبلا ۳ جلسه آنلاین درباره این تغییرات صورت گرفته بود.



در این نشست حضوری که حدود دو ساعت زودتر از موعد برگزار شد صحبت‌های مهمی درباره تغییرات پیشنهادی انجام شد. از دیگر مباحث مطرح شده در کنگره؛ بازی های آسیایی ناگویا و شرایطی که تیم ها و نفرات می توانند در این رقابت‌ها داشته باشند بود. مسائل مختلفی از جمله لباس، اندازه آن و اسپانسرها نیز به تصویب رسید و قرار براین شد به صورت استاندارد و همان اندازه مورد تایید IOC‌ باشد.



ایران هم پیشنهاداتی برای اصلاح اساسنامه داشت که تصمیم بر این شد تا در کنگره به رای گذاشته شود. این در حالی است که پس از رای‌گیری‌ در کنگره هم تصمیم بر این شد تا این اصلاحات در مسابقات نوجوانان آسیا به تصویب برسد. اقدامات کمیته‌های فنی و مربیان و تغییراتی که در شرایط وزنی هم رخ داد مورد بررسی قرار گرفت.



برگزاری مجدد دوره‌های مربی‌گری و داوری بین المللی پیشنهادی بود که توسط رییس فدراسیون ایران یه صورت جدی مطرح شد. قرار براین شد که این دوره‌ها در سطح قاره و بین المللی برگزار شود که این اتفاق برای افزایش دانش مربیان و داوران از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشنهادی که مورد موافق اعضای کنگره قرار گرفت.