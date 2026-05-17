ثبت اطلاعات ۸۵ دسته از فرآورده های غذایی و آشامیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به روند توسعه سامانه ثبت فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، گفت: تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، اطلاعات مربوط به ۵۸ دسته از فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به تفکیک مواد متشکله و حدود مجاز آنها در سامانه ثبت شده که نشان‌دهنده پیشرفت ۸۵ درصدی ورود اطلاعات پایه است.

وی افزود: در این سامانه اطلاعات طیف گسترده‌ای از محصولات شامل انواع روغن‌ها، لبنیات، فرآورده‌های گوشتی، نوشیدنی‌ها، کنسروها، غلات، شیرخشک، فرآورده‌های بسته‌بندی، محصولات وارداتی و مواد اولیه غذایی ثبت شده است.

بهفر ادامه داد: راه‌اندازی این سامانه با هدف ارتقای شفافیت، تسهیل فرآیندهای نظارتی، یکپارچه‌سازی اطلاعات و افزایش دقت در رصد و پایش فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی انجام شده و نقش مهمی در بهبود نظام نظارت بر سلامت مواد غذایی کشور خواهد داشت.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: ابلاغ راه‌اندازی سامانه برای گروه‌های مختلف کالایی از جمله آرد، روغن، رب گوجه‌فرنگی، پنیر، شیر، آب آشامیدنی، برنج، چای، حبوبات و سایر فرآورده‌ها به معاونت‌های غذا و دارو، تولیدکنندگان، واردکنندگان و انجمن‌های تخصصی سراسر کشور انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل اطلاعات سایر گروه‌های کالایی و توسعه زیرساخت‌های سامانه با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و فعالان صنعت غذا با جدیت در حال پیگیری است.