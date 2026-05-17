ارتش نیجریه دروغ ترامپ را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مایکل اونوجا مدیر بخش اطلاع رسانی ارتش نیجریه اعلام کرد، هیچ نیروی خارجی در عملیات هدف قرار دادن و کشتن ابوبلال المینوکی سرکرده برجسته داعش در غرب آفریقا شرکت نداشته است.

وی بیان کرد، نقش طرف آمریکایی تنها در پشتیبانی و حمایت های فنی خلاصه می شود.

این سخنان اونوجا در حالی مطرح می شود که ترامپ پیشتر مدعی شده بود عملیات مشترک آمریکا و نیجریه باعث هلاکت این سرکرده داعشی شده است.

رئیس جمهور آمریکا در جهت دستاورد سازی با انتشار دروغ های متعدد در زمینه های مختلف از جمله توان نظامی ایران نیز مدعی شده بود قدرت موشکی ایران را از بین برده است اما سرویس اطلاعاتی ناتو با انتشار گزارشی این دروغ را نیز رد کرد.