به گزارش خبرنگار مهر، علی ضامن صالحی‌فرد، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نگرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره کاهش جمعیت، از ثبت یک رکورد نگران‌کننده در کشور خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه طی یک دهه گذشته، شاهد کاهش ۴۳ درصدی موالید در ایران هستیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان در طول عمر خود از هیچ چیزی ترس و نگرانی نداشتند مگر از کاهش جمعیت که قدرت ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ما امروز می‌فهمیم که رهبری چقدر هوشمندانه نگران این افق بودند.

صالحی‌فرد با بیان آمار تکان‌دهنده کاهش موالید، افزود: آمار ولادت در کشور از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۸۹۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است که این یعنی کاهش ۴۳ درصدی طی یک دهه، سال گذشته برای اولین بار آمار موالید زیر یک میلیون شد و به ۹۷۹ هزار نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به شاخص باروری کلی در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال ۱۳۹۴ در استان ۲/۱۹ بوده (بالاتر از سطح جانشینی)، اما در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱/۷۷ رسیده است، این یعنی بسیاری از زوج‌ها یا بدون فرزند یا تک‌فرزند هستند.

وی ادامه داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و شاخص باروری به ۱/۹ برسد، پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به جای ۱۰۴ میلیون نفر، تنها به ۶۲ میلیون نفر برسد، در آن زمان با افزایش شدید جمعیت سالمندان و مشکلات ناشی از آن مواجه خواهیم شد.

صالحی‌فرد با تأکید بر اینکه معیشت تنها عامل مؤثر نیست، بیان داشت: در این استان، شهرستان‌هایی مانند خانمیرزا و کوهرنگ شاخص باروری بالایی دارند، اما نباید از عوامل فرهنگی و سایر آیتم‌ها غافل شویم.

وی با تاکید بر اینکه آگاهی‌بخشی به زوج‌های جوان و تبیین اهمیت فرزندآوری، به موضوع حیاتی جوانی جمعیت کمک‌کننده است ادامه داد: برنامه جدید «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» با رویکرد نوین از ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در استان اجرا خواهد شد و این برنامه ابتدا در شهرستان لردگان کلید می‌خورد و سپس تمام جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح کاهش پرداختی از جیب مردم و دسترسی آسان به پزشک در سطوح مختلف است، بیان داشت: در صورت تبعیت از مسیر ارجاع، خدمات در سطح بستری رایگان خواهد بود و در سطح یک تا ۴۰ درصد، تقریباً رایگان ارائه می‌شود، اما اگر فردی خارج از این مسیر اقدام کند، ۳۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد.

صالحی‌فرد با اشاره به اینکه «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار»، به‌عنوان شعار هفته سلامت انتخاب شده است یادآور شد: امروزه با اپیدمی‌های خاموشی مانند فشار خون و دیابت مواجهیم، از هر ۱۰۰ نفر بالای ۳۰ سال، حدود ۲۷ تا ۲۸ نفر بدون آنکه بدانند، فشار خون دارند و یکی از علل آن این است که شایع‌ترین علامت فشار خون، بی‌علامتی است.

وی بر لزوم افزایش سواد سلامت مردم تأکید کرد و گفت: دو سوم سرطان‌ها از جمله سرطان سینه، دهانه رحم و دستگاه گوارش اگر زود تشخیص داده شوند قابل کنترل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شایع‌ترین علت مرگ و میر در استان را بیماری‌های قلبی و عروقی و سپس تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: آگاهی‌بخشی درباره خودمراقبتی، غربالگری‌های دوره‌ای و برنامه پزشکی خانواده، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند.