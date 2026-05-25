وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزبانی ایران از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ گفت: این موضوع از سال گذشته و در جریان مسابقات جام فجر استارت خورد. در آن زمان جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با میزبانی ایران موافقت کرد و حتی در صحبت‌هایی که با رئیس فدراسیون وزنه‌برداری داشت گفت من شرایط پوشش بانوان را درک می‌کنم و به تیم‌های حاضر در این مسابقات هم اعلام می‌کنم که از نظر پوشش، بانوان دیگر تیم‌ها به گونه‌ای حضور پیدا کنند که مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: این موضوع در هیئت اجرایی فدراسیون آسیا مطرح شد و آنها هم موافقت خود را اعلام کردند که میزبانی را به ایران بدهند. جلود هم حمایت زیادی از ایران کرد و گفت قصد دارد میزبانی را به ایران بدهد،چون در مسابقات جام فجر از میزبانی ایران خوشش آمده بود و به همین خاطر اعلام کرد که شرایط میزبانی در ایران را فراهم خواهد کرد. در بخش بانوان هم کشورهای که قصد حضور دارند به گفته رئیس فدراسیون جهانی پوششی مناسب با شرایط ایران خواهند داشت تا مشکلی به وجود نیاید.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط جنگی آیا دیگر کشورهای با میزبانی ایران موافق بودند یا خیر، گفت: اصلا چنین مسائلی مطرح نشد و فدراسیون آسیا و جهانی درگیر مسائل سیاسی نیستند و حتی در مسابقات قهرمانی آسیا هم مسئولان آسیایی و جهانی خیلی خوشحال بودند که تیم ایران در مسابقات حضور پیدا کرده است. آنها خودشان هم می‌داند که به زودی شرایط به حالت عادی برمی‌گردد و ایران با آرامش در مسابقات پیش رو شرکت خواهد کرد.

ربیعی در مورد آخرین وضعیت تیم وزنه‌برداری دختران گفت: متأسفانه با توجه به اینکه تیم باید از طریق مرز زمینی به مسابقات جهانی مصر اعزام می‌شد، شرایط اعزام دختران را نداشتیم چون کار سختی بود. بعد از اینکه ویزا صادر و پروازها هم باز شد زمان برای حضور دختران در مسابقات جهانی را از دست دادیم و نتوانستیم آنها را اعزام کنیم. اما مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان پیش رو تیم ملی دختران است که در مردادماه برگزار می‌شود و آنها به این مسابقه اعزام خواهند شد.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به این سوال که آیا در بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌ها به صورت دو مداله است یا مدال مجموع، گفت: طبق آخرین دستورالعملی که به ما دادند مدال مجموع در نظر گرفته شده است، البته هنوز موضوعی رسمی اعلام نشده است و جلود و اعضای هیئت اجرایی پیگیر آن هستند که مسابقات به صورت دو مداله برگزار شود اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند. با این حال هنوز چیزی مشخص نیست و ممکن است در روزهای آخر شرایط تغییر کند، همانطور که در بازی‌های کشورهای اسلامی چهار سال پیش در لحظه آخر همه تصمیمات تغییر کرد. امیدوارم که در این مسابقات هم دومداله ملاک باشد چرا که به نفع تیم ماست.

ربیعی تأکید کرد: در صورتی که بازی‌های آسیایی ناگویا دو مداله باشد شرایط به نفع تیم ملی وزنه‌برداری ایران خواهد شد. چون برخی از وزنه‌برداران ما در یک ضرب یا برخی دیگر در دوضرب حرف برای گفتن دارند و همین موضوع می‌تواند به نفع ما باشد. به عنوان مثال در صورتی که بازی‌های آسیایی ناگویا دو مداله باشد، علیرضا یوسفی و نصیری در دوضرب و علیرضا معینی در یک ضرب شرایط بسیار خوبی دارند و شانس بالایی برای مدال آوری خواهند داشت. امیدوارم موضوع دو مداله تغییر نکند و این مسابقات با همین شیوه برگزار شود.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری در ادامه همچنین به عملکرد علیرضا یوسفی و نصیری در یک ضرب اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که حرکت یک ضرب پاشنه آشیل وزنه‌برداران ایران شده است گفت: علیرضا نصیری در تمرینات رکورد ۱۹۵ کیلوگرم را زده بود و اگر در مسابقات قهرمانی آسیا همین وزنه را بالای سر می‌برد قطعا به مدال طلا می‌رسید اما او در دو مسابقه اخیر به لحاظ روانی و مدیریت استرس دچار افت شده است و همین موضوع باعث شد او در دو مسابقه اخیر خود در یک ضرب نتواند نتیجه بگیرد.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: نصیری به لحاظ قدرت بدنی و توان چیزی کم ندارد و تنها باید از لحاظ ذهنی روی او کار کرد به همین خاطر قرار است کادر فنی با کمک روانشناس روی او کار کنند. نصیری به لحاظ سن و سال هم خیلی جوان است و باید شرایطی برای او مهیا شود تا بتواند استرس خود را کنترل کند. علیرضا یوسفی هم بعد از مصدومیت سختی که داشت به میادین بازگشته و در اولین حضورش خیلی خوب ظاهر شد. او در دوضرب شاهکار کرد و در یک ضرب هم جا دارد که روز به روز بهتر شود.