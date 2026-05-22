به گزارش خبرگزاری مهر، الهام حسینی درباره آخرین شرایط تیم ملی وزنه‌برداری گفت: اردوی تیم ملی از هفته دوم فروردین تا امروز در اردبیل با تعدادی از ورزشکاران در حال برگزاری می باشد، تیم ملی در حال حاضر در مسیر بازسازی و تثبیت قرار دارد. ما علاوه بر حفظ قهرمانان باتجربه، روی شناسایی و پرورش نسل جدید هم تمرکز ویژه‌ای داشتیم. وی گفت:خوشبختانه ورزشکاران با انگیزه و نظم خوبی تمرین می‌کنند و تلاش ما این است که تیم را هم از نظر فنی و هم از نظر ذهنی برای رقابت‌های آسیایی جوانان و نوجوانان و بازی های آسیایی ناگویا و جهانی چین آماده نگه داریم. سرمربی تیم ملی بانوان درباره تاثیر جنگ بر روند آماده سازی تیم گفت: طبیعتاً اتفاقاتی مثل جنگ و شرایط بحرانی، فقط روی زندگی مردم اثر نمی‌گذارد؛ روی روحیه ورزشکاران، برنامه اردوها، مسابقات و حتی تمرکز ذهنی تیم‌ها هم تأثیر مستقیم دارد. مهم‌ترین کاری که ما انجام دادیم این بود که اجازه ندهیم فضای ناامن ذهنی وارد تمرینات شود.

حسینی تاکید کرد: سعی کردیم برنامه‌ها را با انعطاف مدیریت کنیم، ارتباط روانی و انگیزشی با ورزشکاران را حفظ کنیم و به آن‌ها این اطمینان را بدهیم که حتی در شرایط سخت هم مسیر قهرمانی متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نقش مربی فقط فنی نیست؛ باید بتواند آرامش تیم را هم حفظ کند. وی درباره دستاوردهایش در سال 1404 گفت: سال ۱۴۰۴ برای من سالی پر از تجربه‌های سنگین و متفاوت بود؛ هم فشارهای زیادی داشت، هم اتفاقات ارزشمند. حضور در رقابت‌های مهم، مدیریت شرایط سخت تیم، دعوت استعدادهای جدید به تیم ملی و همچنین دیده شدن در سطح مربیان برتر سال، از اتفاقات مهم این سال بود. اما در کنار همه این‌ها، مهم‌ترین بخش برای من این بود که یاد گرفتم در شرایط دشوار هم می‌شود تیم را حفظ کرد و جلو رفت. وی افزود: اگر بخواهم فقط یک اتفاق را انتخاب کنم، مهم‌ترین موضوع برای من این بود که توانستیم در سخت‌ترین شرایط، روحیه تیم را نگه داریم. مدال ارزشمند است، اما حفظ امید، انگیزه و اتحاد تیم در بحران، برای من معنای عمیق‌تری دارد.