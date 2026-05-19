به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در وزنهبرداری سابقهای درخشان دارد و قهرمانان زیادی توانستهاند رکوردهای جهانی را جابهجا کنند. در ادامه مرور کلی از مهمترین این رکوردشکنیها از گذشته تا رویدادهای اخیر (تا می ۲۰۲۶) ارائه شده است:
علیرضا یوسفی (وزن +۱۱۰ کیلوگرم): در رقابتهای قهرمانی آسیا در هند، موفق شد رکورد دوضرب را با مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی بشکند و صاحب مدال طلا شود.
سهراب مرادی (وزن ۹۴ کیلوگرم): وزنهبردار فوقسنگین ایرانی و قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو، دارای دو رکورد جهانی رسمی و معتبر در دستههای ۹۴ و ۹۶ کیلوگرم است.
وی تنها وزنهبردار تاریخ است که در یک وزن (دسته ۹۴ کیلوگرم) هر سه رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع جهان را همزمان در اختیار داشت.
رکورد جهانی دسته ۹۴ کیلوگرم:
یکضرب: ۱۸۹ کیلوگرم (ثبت شده در بازیهای آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸)
دوضرب: ۲۳۳ کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان آناهایم ۲۰۱۷)
مجموع: ۴۱۷ کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان آناهایم ۲۰۱۷)
رکورد جهانی دسته ۹۶ کیلوگرم
پس از تغییر اوزان توسط فدراسیون جهانی وزنهبرداری (IWF)، سهراب مرادی در مسابقات جهانی عشقآباد در سال ۲۰۱۸ موفق شد رکوردهای زیر را به ثبت برساند:
یکضرب: ۱۸۶ کیلوگرم
دوضرب: ۲۳۰ کیلوگرم
مجموع: ۴۱۶ کیلوگرم که همچنان به عنوان یکی از رکوردهای جاودانه و برتر این دسته شناخته میشود.
حسین رضازاده (وزن فوق سنگین): اسطوره وزنهبرداری ایران در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، استانداردهای جدیدی تعیین کرد. او یکضرب ۲۱۲.۵ و مجموع ۴۷۲.۵ کیلوگرمی زد و عنوان «قدرتمندترین مرد جهان» را به خود اختصاص داد.
محمود نامجو (وزن ۵۶ کیلوگرم): اسطوره وزنهبرداری ایران، در مسابقات قهرمانی جهان ۱۹۴۹ لاهه و بازیهای آسیایی ۱۹۵۱ دهلینو موفق شد رکورد مجموع و حرکت دو ضرب جهان را ارتقا دهد. وی نخستین وزنهبردار آسیایی بود که توانست رکورد جهانی این رشته را جابجا کند.
مسابقات جهانی ۱۹۴۹ لاهه (هلند): وی توانست با ثبت مجموع (315) کیلوگرم (در آن زمان شامل سه حرکت میشد) قهرمان جهان شود و ایران را صاحب اولین مدال طلای جهانی کند.
بازیهای آسیایی ۱۹۵۱ دهلینو (هند): در این مسابقات در حرکت پرس (95) کیلوگرم، یکضرب (92.5) کیلوگرم و دوضرب (130) کیلوگرم را به ثبت رساند و با مجموع (317.5) کیلوگرم، علاوه بر کسب طلا رکورد جهان را 5 کیلوگرم بهبود بخشید.
محمد نصیری(وزن ۵۶ کیلوگرم):
نصیری در زمینه ثبت رکوردهای جهانی نیز بینظیر بود و در طول دوران حرفهای خود ۱۵ رکورد جهانی را بهبود بخشید. او در یک روز، ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۳، در مسابقات جهانی هاوانا (کوبا)، چهار رکورد جهانی را شکست (دو رکورد در حرکت دوضرب و دو رکورد در مجموع). رکوردهای جهانی او در مسابقات بینالمللی شامل پرس ۱۲۸.۵ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۰ کیلوگرم، رکورد مجموع ۲۴۰ کیلوگرم
بهداد سلیمی (وزن فوق سنگین): او در سال ۲۰۱۱ موفق به ثبت رکورد یکضرب ۲۱۴ کیلوگرمی شد که فراتر از رکورد افسانهای رضازاده بود.
علیرضا معینی (وزنه 94 کیلوگرم):
در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در نروژ با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم در حرکت یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم، رکورد جهان را شکست و به مدال طلا دست یافت.
وزنهبرداری ایران با قهرمانانی چون نامجو، نصیری، رضازاده و نسل جدیدی مثل یوسفی و معینی، سالهاست با رکوردشکنیهای جهانی و مدالهای طلا در اوزان مختلف در جهان میدرخشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در وزنهبرداری سابقهای درخشان دارد و قهرمانان زیادی توانستهاند رکوردهای جهانی را جابهجا کنند. در ادامه مرور کلی از مهمترین این رکوردشکنیها از گذشته تا رویدادهای اخیر (تا می ۲۰۲۶) ارائه شده است:
نظر شما