«دولت عشق» همزمان با سالگرد شهادت ابراهیم رئیسی روی آنتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی حمید بهمنی، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم روایتی تاثیرگذار درباره زندگی شهید محمدعلی رجایی از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل شکنجه‌های ساواک تا روزهای پرالتهاب پیروزی انقلاب و سپس دوران ریاست‌جمهوری است.

سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیب‌الله حداد و حمید اصغری تتماج در فیلم «دولت عشق» بازی کرده‌اند.

این فیلم به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه وی، روی آنتن می رود.