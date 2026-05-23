تامین حداکثری مواد اولیه تولید

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور گفت: برای تأمین مواد اولیه تدابیر لازم اندیشیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌صورت ذخیره در کشور موجود است و علاوه بر آن، واردات نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام است و محدودیتی نداریم.



مفتح تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با گمرک، راه‌آهن و سایر بخش‌های حمل‌ونقل انجام شده و کالاها از طریق ریل، جاده و سایر مسیرها وارد کشور می‌شوند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.