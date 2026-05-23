  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۳

تامین حداکثری مواد اولیه تولید

تامین حداکثری مواد اولیه تولید

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌صورت ذخیره در کشور موجود است و علاوه بر آن، واردات نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام است

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور گفت: برای تأمین مواد اولیه تدابیر لازم اندیشیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌صورت ذخیره در کشور موجود است و علاوه بر آن، واردات نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام است و محدودیتی نداریم.

مفتح تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با گمرک، راه‌آهن و سایر بخش‌های حمل‌ونقل انجام شده و کالاها از طریق ریل، جاده و سایر مسیرها وارد کشور می‌شوند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 6832562
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها