تامین حداکثری مواد اولیه تولید

محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور گفت: برای تأمین مواد اولیه تدابیر لازم اندیشیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید بهصورت ذخیره در کشور موجود است و علاوه بر آن، واردات نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام است و محدودیتی نداریم.
مفتح تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با گمرک، راهآهن و سایر بخشهای حملونقل انجام شده و کالاها از طریق ریل، جاده و سایر مسیرها وارد کشور میشوند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.
