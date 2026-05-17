۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

شمار شهدای غزه به ۷۲۷۶۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، تعداد کل شهدا به ۷۲۷۶۳ نفر و شمار کل مجروحان نیز به ۱۷۲۶۶۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۱۹ نفر مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در معابر باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی تاکنون قادر به رسیدگی به آنها نبوده‌اند.

طبق اعلام این وزارتخانه، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، مجموع شهدا به ۸۷۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲,۵۶۲ نفر رسیده است.

در این مدت پیکرهای ۷۷۶ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      مرگ بر اسراییل.لعنت بر نتانیاهو
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      این کارشون درست نیست چرا اینکارارو می کنند
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      آمریکا، اروپا، استرالیا، هر سه شریک جرم جنایت های نسل کشی صهیونیستی در جنگ غزه هستند.

