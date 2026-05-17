به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، رسانه های رژیم صهیونیستی از تماس تلفنی امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور آمریکا طی ساعات آتی خبر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سایه تحولات و تنش در منطقه گفتگو خواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: امروز با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد.

وی با اذعان به ضربه های مهلک پهپادی حزب الله لبنان، مدعی شد: مقابله با پهپادهای فیبر نوری حزب الله نیازمند صبر است. ۶ سال پیش، من به کابینه در مورد خطر پهپادها هشدار دادم. امروز، ما با ماموریت خنثی کردن پهپادهای فیبر نوری روبرو هستیم. این نوع خاصی از تهدید است.

درباره جنگ غزه نیز مدعی شد: ما به پایان ماموریت پاکسازی همه عاملان هفتم اکتبر بسیار نزدیک می شویم.

نتانیاهو درباره ایران ادعا کرد: چشمان ما باز است. امروز با ترامپ گفتگو خواهم کرد و از نتایج سفرش به چین آگاه خواهم شد. همچنین موضوعات دیگری را مورد رایزنی قرار خواهیم داد. سناریوهای زیادی مطرح است و اماده همه سناریوها هستیم.

این در حالی است که ساعاتی قبل، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم امشب درباره ایران جلسه امنیتی برگزار می‌کند.