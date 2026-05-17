به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، امروز یکشنبه در دیدار با داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، ضمن قدردانی از عملکرد اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز در اجرای پروژههای عمرانی و راههای روستایی، اظهار کرد: سال گذشته ۶۱ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و روکش آسفالت ۹ پروژه راه روستایی از محل اعتبارات استانی و ملی تخصیص یافت که این پروژهها با تلاش اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اجرا شد.
در ادامه داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز نیز با تقدیر از حمایتهای دکتر حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز برنامهها و پروژههای پیشنهادی این اداره کل برای شهرستان ساوجبلاغ در سال جاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه معاون فنی و راههای روستایی، روسای ادارات برنامه و بودجه، راهداری ساوجبلاغ و روابط عمومی همچنین معاونین فرماندار و بخشدار هشتگرد نیز حضور داشتند.
