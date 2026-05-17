آژانس انرژی اتمی: سطح تشعشات نیروگاه براکه طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه به ادعای حمله پهپادی به نیروگاه هسته ای براکه امارات واکنش نشان داد.

این آژانس بیان کرد که امارات اعلام کرده است که سطح تشعشعات در نیروگاه هسته‌ای براکه پس از حمله پهپادی در حد طبیعی است و هیچ‌گونه تلفات یا آسیبی گزارش نشده است.

گفتنی است که ساعاتی قبل، دفتر اطلاع رسانی ابوظبی مدعی حمله پهپادی به نیروگاه انرژی هسته‌ای «براکه» در ابوظبی شد.

این مرکز اشاره کرد که یک ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه براکه پس از حمله پهپادی دچار آتش سوزی شد.

دفتر اطلاع رسانی ابوظبی اعلام کرد که آتش سوزی ناشی از حمله پهپادی بوده و این حادثه هیچ خسارتی نداشته و تاثیری بر سطوح ایمنی پرتوی و تشعشعات نداشته است.

این نهاد اشاره کرد که سازمان نظارت هسته ای تاکید کرده است که آتش سوزی تاثیری بر سلامت نیروگاه یا سیستم های آن نداشته است.