۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

گواهی صرفه‌جویی گازوئیل روی تابلوی بورس انرژی می‌رود

بورس انرژی ایران اعلام کرد که با هدف مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات، معاملات گواهی صرفه‌جویی گازوئیل به‌زودی روی تابلوهای بورس انرژی ایران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، در راستای اسناد بالادستی کشور و با هدف تنوع‌بخشی به دارایی‌های پایه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، بورس انرژی ایران در شهریور ۱۴۰۴ و به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق‌شده نفت‌گاز (گازوئیل) این شرکت را پذیرش کرد.

بر اساس این گزارش پس از انجام مراحل پذیرش، پیگیری‌ها و اقدامات لازم از سوی بورس انرژی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش برای تخصیص نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی گازوئیل به سرمایه‌گذاران این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت و در چارچوب اجرای مفاد یکی از مصوبات شورای اقتصاد که در سال ۱۴۰۲ با هدف جایگزینی سوخت CNG به جای بنزین در خودروهای عمومی و مسافربری شخصی ابلاغ شده است، حدود ۳۶ میلیون لیتر اوراق گواهی صرفه‌جویی گازوئیل به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان سرمایه‌گذار این طرح تخصیص یافت.

این گزارش حاکی از آن است که هدف اصلی این مصوبه مدیریت مصرف بنزین و کاهش نیاز به واردات این فرآورده است.

علی فروزانفر

