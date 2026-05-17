به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: وقوع حادثه‌ای در یک کارخانه پرورش قارچ واقع در روستای قلاجی شهرستان مریوان به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث اعلام شد.

بابک هدایی افزود: ساعت ۹:۴۰ دقیقه صبح در پی تماس با دیسپچ اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع حادثه در این واحد تولیدی، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و کارشناسان اورژانس در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حاضر شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه دو مرد ۲۶ و ۵۲ ساله به دنبال سقوط در دستگاه مخلوط‌کن دچار تروما و شکستگی‌های متعدد شدند. نیروهای اورژانس پس از ارزیابی اولیه، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی از جمله تثبیت وضعیت حیاتی، کنترل آسیب‌ها و بی‌حرکت‌سازی اندام‌های آسیب‌دیده را در محل انجام دادند.

وی یادآور شد: در ادامه، مصدومان برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان منتقل شدند.