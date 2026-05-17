کاهش محسوس دما به صفر درجه و هشدار سرمازدگی در برخی نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، از امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) روند تغییرات دمایی در کشور بهگونهای پیشبینی میشود که طی امشب در نیمه غربی و فردا شب (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت) در بخشهای گستردهتری از کشور، کاهش محسوس دما رخ دهد و در نواحی سردسیر این افت دما کاملاً مشهود خواهد بود.
وی افزود: در بازه زمانی امروز تا بامداد سهشنبه، در استان اصفهان کاهش میانگین دما تا حدود ۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و در مناطقی همچون چادگان و بوئین و میاندشت احتمال بروز سرمازدگی در محصولات کشاورزی وجود دارد؛ از این رو اتخاذ تمهیدات لازم از سوی کشاورزان ضروری است.
اصغری بیان کرد: در مناطق سردسیر استان همدان از جمله شهرهای اسدآباد، رزن، سرکان و بهار دمای هوا در ساعات شبانه میتواند به حدود صفر درجه سانتیگراد برسد و در این شرایط، لزوم حفاظت از باغات و آمادهبهکار بودن سامانههای گرمایشی مورد تأکید است.
وی ادامه داد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز کاهش دما تا حدود ۵ درجه پیشبینی میشود و عایقبندی و حفاظت از کندوهای زنبورعسل به همراه تغذیه مصنوعی باید در دستور کار قرار گیرد. در شمال استان فارس و مناطقی نظیر پاسارگاد، اقلید و آباده نیز کاهش دما تا حدود ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و تنظیم و کنترل دما در گلخانهها و واحدهای تولیدی و پرورشی باید با دقت انجام گیرد.
این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به شرایط جوی سایر استانها گفت: در استان کرمان، یزد و هرمزگان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده و احتمال بروز خسارت وجود دارد؛ بنابراین توصیه میشود عملیات عمرانی در این استانها طی امروز و فردا متوقف شود.
وی یادآور شد: در استان زنجان با وجود کاهش نسبی شدت رگبارها، هشدار سطح زرد تا روز سهشنبه اعتبار دارد و از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها باید اکیداً خودداری شود.
اصغری ادامه داد: با حرکت موج بارشی به سمت شرق کشور، در شمال شرق نیز بارشها به صورت نقطهای و محلی ادامه دارد. در استان خراسان رضوی و مناطقی مانند چناران، گناباد و مشهد ناپایداریهای جوی تداوم داشته و رگبارها با شدت و ضعف تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در استان گلستان نیز رگبارها بهویژه در نواحی کوهستانی و ارتفاعات قابل توجه خواهد بود و لازم است تمهیدات پیشگیرانه از سوی دستگاههای اجرایی و شهروندان اتخاذ شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان درباره وضعیت پایتخت خاطرنشان کرد: در تهران نیز طی ساعات بعدازظهر امروز ناپایداریهای جوی ادامه خواهد داشت و شهروندان بهویژه در انتخاب محل پارک خودروها باید دقت لازم را مدنظر قرار دهند.
