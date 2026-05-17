به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت یک سامانه بارشی گسترده در ۲۵ استان کشور از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) تا جمعه (۱ خرداد) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، روز دوشنبه استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، قم، مرکزی، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان شاهد بارش باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد وقوع تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط مستعد، گردوخاک خواهند بود.
این شرایط ناپایدار جوی روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت) در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، تهران، البرز، شمال سمنان، قزوین، قم، همدان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی ادامه مییابد. همچنین روز چهارشنبه نیز بخشهایی از استانهای شمالی، غربی و شمالشرقی از جمله خراسان جنوبی، همدان، مرکزی و نیمه شمالی سمنان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
برای روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت)، استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، قم، البرز، تهران، مرکزی، ایلام، لرستان، همدان، کرمانشاه، خراسان شمالی، بخشهایی از اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و سمنان درگیر این سامانه بارشی خواهند بود. همچنین روز جمعه نیز استانهای شمالی و شمالشرقی از جمله آذربایجانها، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، قزوین، البرز، تهران و نیمه شمالی سمنان همچنان تحت تأثیر قرار دارند.
سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی از جمله احتمال بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کندی تردد در محورهای کوهستانی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و نیز احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، نسبت به رعایت نکات ایمنی هشدار داد.
در این اطلاعیه تأکید شده است: از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود، در سفرهای برونشهری احتیاط لازم صورت گیرد، رانندگان با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کنند، از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی پرهیز یا با احتیاط انجام شود، عملیات سمپاشی و محلولپاشی باغات متوقف گردد و دستگاههای امدادی و شهرداریها در آمادهباش کامل قرار گیرند.
