منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته فعالیت یک سامانه جوی فاقد رطوبت در سطح استان اصفهان پیشبینی شده که پیامد آن وزش تندبادهای فصلی، خیزش کانونهای گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در بسیاری از مناطق استان خواهد بود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، کیفیت هوا در برخی مناطق در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار میگیرد و شهروندان بهویژه افراد دارای بیماریهای زمینهای باید توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: از روز سهشنبه نیز به دلیل وزش تندباد در کشور عراق و انتقال گرد و خاک از مناطق غربی کشور و مرزها به داخل کشور، شرایط گرد و غبار در استان اصفهان تداوم یافته و حتی تشدید خواهد شد.
شیشهفروش همچنین از کاهش دما در استان خبر داد و گفت: از امشب تا روز سهشنبه کاهش دما بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان پیشبینی شده است.
وی با اشاره به شدت وزش باد در روز گذشته بیان کرد: سرعت تندباد در منطقه عسگران به حدود ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت رسید و در سایر مناطق استان از جمله مناطق غربی، جنوبی و شمالی نیز سرعت باد بین ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
به گفته وی، این شرایط جوی باعث بروز خساراتی از جمله شکستگی تعدادی از درختان، آسیب به سقف چند گلخانه و سقفهای کاذب کارگاهی، سقوط تابلوها و داربستهای غیرمقاوم و همچنین خیزش گسترده گرد و خاک شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در پی این شرایط، میدان دید در برخی مناطق از جمله کاشان، آران و بیدگل، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نائین، شرق اصفهان و محورهای جادهای شرق، شمال و جنوب استان به حدود ۱۵۰۰ متر کاهش یافته است.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: ساکنان مناطق شهری و روستایی باید از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان بلند و غیرمقاوم خودداری کنند و نسبت به تثبیت سازههای ناپایدار، سقفهای کاذب، داربستها، تابلوها و اشیای رها شده روی بام منازل، مدارس و کارگاهها اقدام کنند.
شیشهفروش همچنین از رانندگان خواست با توجه به کاهش میدان دید در شرایط طوفان گرد و غبار، با احتیاط بیشتری در محورهای جادهای تردد کرده و از انجام سفرهای غیرضروری در مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
وی افزود: گردشگران، عشایر و دامداران نیز از صعود به ارتفاعات خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی ناشی از سقوط جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم جلوگیری از تشدید گرد و غبار گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش گرد و خاک و آلایندهها شود از جمله خاکورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی و فضای سبز، فعالیتهای معدنی و حملونقل خاک و گچ باید متوقف شود.
وی در ادامه بر لزوم حفاظت از مزارع و باغات، کندوهای زنبور عسل، گلخانهها و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر نوسانات دمایی، تندباد و گرد و غبار تأکید کرد.
شیشهفروش با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی گفت: شهروندان بهویژه گروههای آسیبپذیر و بیماران از حضور طولانی در فضای باز خودداری کنند، از ماسک استاندارد استفاده کنند و در شرایط گرد و غبار از انجام فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز پرهیز کنند.
