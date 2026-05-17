زلزله ۳ ریشتری حوالی شهر سطر در استان کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) عصر امروز یکشنبه حوالی شهر سطر واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

تاریخ و زمان دقیق وقوع این پدیده لرزه‌ای به وقت محلی، ساعت ۱۸ و ۴۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است. همچنین بر اساس بررسی‌های علمی انجام‌شده، مختصات کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۷.۳۵ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴.۷۳ درجه واقع شده و عمق وقوع آن نیز در ۱۲ کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.

بررسی فواصل مکانی کانون این زلزله نشان می‌دهد که نزدیک‌ترین مناطق شهری به مرکز وقوع آن، شهر سطر با ۱۳ کیلومتر فاصله، شهر میان‌راهان با ۱۸ کیلومتر فاصله و شهر سنقر با ۲۳ کیلومتر فاصله (همگی از توابع استان کرمانشاه) بوده‌اند.

از سوی دیگر، بررسی فاصله کانون این زمین‌لرزه با مراکز استان‌های همجوار حاکی از آن است که نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به محل وقوع این حادثه، شهر کرمانشاه با ۴۹ کیلومتر فاصله و شهر سنندج با ۷۲ کیلومتر فاصله بوده‌اند.