به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان گفت: روند شناسایی و دستگیری عناصر مرتبط با دشمن همچنان ادامه دارد و پلیس در حوزه مقابله با اغتشاشگران نیز اقدامات خود را متوقف نکرده است.

وی افزود: در حوزه اغتشاشگران دی‌ماه که در واقع سربازان وطن‌فروش دشمن بودند، هیچ‌گونه رهاسازی انجام نشده و همچنان در حال شناسایی و دستگیری این افراد هستیم.

فرمانده کل فراجا همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در برخورد با سارقان در دوران جنگ گفت: به مردم قول داده بودیم که در دوره جنگ با سارقان مماشات نکنیم و امروز مردم عزیز ما بدانند که تاکنون ۱۶۶ نفر از سارقان مسلح و سارقان حرفه‌ای که در برابر پلیس مقاومت کرده بودند، با شلیک پلیس زمین‌گیر و دستگیر شده‌اند.

سردار رادان ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، تعدادی از این افراد نیز کشته شدند و بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح از آنان کشف و ضبط شده است.

وی تأکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و ما به مردم عزیزمان قول می‌دهیم همان‌گونه که در میدان حضور داریم، میدان امنیت عمومی و بخشی از امنیت داخلی را رها نخواهیم کرد و در کنار مردم خواهیم ماند.

فرمانده کل فراجا در پایان از همکاری و همراهی مردم با پلیس در این مدت قدردانی کرد.