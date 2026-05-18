۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۳

بقایی: لحظه رکوردشکنی یوسفی، نمایش اراده ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر ،اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در فضای مجازی نوشت: ‏لحظه‌ای که علیرضا یوسفی وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی را مهار کرد و رکوردی جهانی را شکست، اراده یک ملت به نمایش درآمد.

وی با بیان اینکه اهدای این مدال و تقدیم افتخار شکستن رکورد جهان به شهدای مظلوم ‎#میناب، صحنه‌ای ساخت از پیوند قدرت، غیرت و دل‌دادگی به وطن، تصریح کرد: درود بر علیرضا یوسفی؛ پهلوانی که نام ایران را با غرور، بر بلندای جهان فریاد زد.

محسن صمیمی

