۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

هاآرتص: لبنانی‌ها بیانیه‌های آمریکا درباره آتش‌بس را باور نمی‌کنند

یک رسانه صهیونیستی با اشاره به حملات روزانه رژیم صهیونیستی به لبنان نوشت لبنانی‌ها بیانیه های دیپلماتیک آمریکا درباره آتش بس را باور نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: برخلاف خوش‌بینی مطرح‌شده در واشنگتن درباره تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، بسیاری از لبنانی‌ها عملاً باور چندانی به پایداری این آتش‌بس ندارند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس با بی‌تفاوتی و تردید گسترده در لبنان مواجه شده است، زیرا ساکنان جنوب همچنان هر روز صدای جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی را بر فراز مناطق خود می‌شنوند.

هاآرتص نوشت: در حالی که مقام‌های آمریکایی از آتش بس به عنوان فرصتی برای تثبیت آرامش و تقویت نقش میانجی‌گری واشنگتن سخن می‌گویند، منابع دولتی لبنان تأکید دارند تا زمانی که حملات هوایی اسرائیل ادامه داشته باشد و نیروهای حزب‌الله هدف قرار گیرند، آتش‌بس واقعی شکل نخواهد گرفت. به گفته این منابع، ارتش لبنان نیز انتظار توقف کامل درگیری‌ها را ندارد و شرایط را همچنان بسیار شکننده ارزیابی می‌کند.

این رسانه صهیونیستی افزود: در مناطق جنوبی لبنان، مردم بیش از آنکه به بیانیه‌های دیپلماتیک آمریکا توجه کنند، واقعیت را در آسمان می‌بینند؛ جایی که پرواز مداوم هواپیماهای اسرائیلی و احتمال حملات تازه، احساس ناامنی دائمی ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از لبنانی‌ها معتقدند که توافق‌های سیاسی بدون تغییر میدانی، عملاً تأثیری بر زندگی روزمره آنها ندارد.

