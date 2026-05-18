به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: برخلاف خوش‌بینی مطرح‌شده در واشنگتن درباره تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، بسیاری از لبنانی‌ها عملاً باور چندانی به پایداری این آتش‌بس ندارند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس با بی‌تفاوتی و تردید گسترده در لبنان مواجه شده است، زیرا ساکنان جنوب همچنان هر روز صدای جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی را بر فراز مناطق خود می‌شنوند.

هاآرتص نوشت: در حالی که مقام‌های آمریکایی از آتش بس به عنوان فرصتی برای تثبیت آرامش و تقویت نقش میانجی‌گری واشنگتن سخن می‌گویند، منابع دولتی لبنان تأکید دارند تا زمانی که حملات هوایی اسرائیل ادامه داشته باشد و نیروهای حزب‌الله هدف قرار گیرند، آتش‌بس واقعی شکل نخواهد گرفت. به گفته این منابع، ارتش لبنان نیز انتظار توقف کامل درگیری‌ها را ندارد و شرایط را همچنان بسیار شکننده ارزیابی می‌کند.

این رسانه صهیونیستی افزود: در مناطق جنوبی لبنان، مردم بیش از آنکه به بیانیه‌های دیپلماتیک آمریکا توجه کنند، واقعیت را در آسمان می‌بینند؛ جایی که پرواز مداوم هواپیماهای اسرائیلی و احتمال حملات تازه، احساس ناامنی دائمی ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از لبنانی‌ها معتقدند که توافق‌های سیاسی بدون تغییر میدانی، عملاً تأثیری بر زندگی روزمره آنها ندارد.