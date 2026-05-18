به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم اذعان کرد، آمریکا تحت پوشش آتش بس یک چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای تداوم تجاوزاتش علیه لبنان داد. به جز دولت لبنان تنها طرفی که آتش بس را باور می کند همان کسانی هستند که در کاخ سفید این آتش بس را تدوین کردند.

در ادامه این گزارش آمده است، در پشت عنوان آتش بس سیاست آزادی عمل رژیم صهیونیستی در این جبهه قرار گرفته است. مسئولان برجسته رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که تمدید ۴۵ روزه آتش بس یعنی ۴۵ روز بیشتر برای عملیات تل آویو علیه لبنان.

پیشتر نیز ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان تاکید کرد: آتش بس در این کشور توهم و سرابی بیش نیست. سیاست ویران کردن و کوچاندن مردم همچنان ادامه داشته و تشدید خواهد شد.