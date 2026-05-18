به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان تاکید کرد: آتش بس در این کشور توهم و سرابی بیش نیست. سیاست ویران کردن و کوچاندن مردم همچنان ادامه داشته و تشدید خواهد شد.

وی اضافه کرد، زمان آن رسیده وزارت امور اجتماعی مراکز پناهگاهی جدیدی را به جای مطرح کردن مواضع توخالی ایجاد کند.

پیشتر نیز یکی از نمایندگان پارلمان لبنان تاکید کرده بود که آتش بس در این کشور دروغی بیش نیست.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی بعد از اعلام تمدید به اصطلاح ۴۵ روزه آتش بس لبنان از سوی آمریکا، دست کم ۱۰۰ نقطه در این کشور را هدف قرار داد.