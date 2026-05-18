روایت وزیر صمت از تلاطم بازار خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت خودرو در بازار گفت: در رابطه با موضوع خودرو، جلسات متعددی برگزار شد و در تمامی این جلسات به فعالان این حوزه اطمینان داده شد. همچنین در خصوص تامین مصالح مورد نیاز آن‌ها، از جمله ورق، پلیمر و سایر مواد اولیه، توضیحات لازم ارائه شد.

وی در مصاحبه با سیما افزود: در این میان شایعاتی نیز در بازار شکل گرفته بود که تأثیرات مثبتی بر بازار نداشته است. علاوه بر این، برخی واسطه‌ها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. ما در ماه‌های اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه بودیم که امید می‌رود تولیدات به روال عادی خود بازگردد.

اتابک افزود: همچنین در خصوص خودروهای وارداتی چندی پیش گفته شد که واردات متوقف شده است، در حالی که ما واردات را متوقف نکرده‌ایم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: امیدواریم با کمی صبر از سوی فعالان و مصرف‌کنندگان، آرامش به بازار خودرو بازگردد. البته باید توجه داشت که وضعیت بازار خودرو تا حدی با نرخ ارز نیز ارتباط دارد؛ با این حال این تاثیر در خودروهای داخلی باید کمتر و در خودروهای وارداتی طبیعتا بیشتر باشد.