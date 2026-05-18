به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با استناد به بررسی‌های تحلیلی سازمان غذا و دارو مبتنی بر پایه داده‌های واقعی سامانه ملی عوارض دارویی، گفت: داروهای تولید داخل از نظر کیفیت و اثربخشی هیچ تفاوت معناداری با نمونه‌های خارجی ندارند و پایش دقیق این محصولات، سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

وی با تأکید بر فاصله گاه‌به‌گاه باورهای عمومی با واقعیت‌های علمی، افزود: تصور برتری همیشگی داروی خارجی لزوماً با شواهد کارشناسی همخوانی ندارد و بخش عمده‌ای از فرآورده‌های مورد نیاز کشور با تکیه بر دانش بومی و استانداردهای روز تولید می‌شود.

یوسفی با استناد به تحلیل سالانه بیش از ۱۰ هزار گزارش ثبت‌ شده در سامانه adr.ttac.ir ، ادامه داد: داده‌های موجود به وضوح نشان می‌دهد که پروفایل ایمنی و اثربخشی درمانی داروهای ایرانی در محدوده‌های قابل‌قبول جهانی قرار دارد و از این حیث تفاوت معناداری با نمونه‌های وارداتی مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت بومی، تأکید کرد: همه ما از کودکی با واکسن‌های تولید داخل ایمن شده‌ایم و به لطف این پشتوانه علمی، امید زندگی به بیش از هفتاد و شش سال رسیده است که جایگاه بسیار مطلوبی را برای ایران در منطقه و سطح جهانی رقم زده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو زنجیره نظارتی خود را از لحظه تولید در کارخانه تا زمان تحویل به بیمار و حتی پس از مصرف ادامه می‌دهد تا با ارزیابی مستمر فرآیندها و انجام آزمون‌های آزمایشگاهی، از حفظ کیفیت در تمام مراحل اطمینان حاصل کند.

وی در پایان تأکید کرد: سیستم پایش دارویی زمانی کارآمد و دقیق عمل می‌کند که مشارکت شهروندان در گزارش‌دهی عوارض یا کاهش اثربخشی محصولات سلامت‌محور به شکل مستمر انجام شود و افزود حتی در صورت عدم اطمینان صددرصد از ارتباط عارضه با یک محصول خاص، ثبت آن در سامانه ملی به شناسایی سریع الگوها و ارتقای کیفی تولیدات کمک شایانی می‌کند.