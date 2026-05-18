صدور کیفرخواست برای یک مدیر و یک کارمند در خوزستان به اتهام اختلاس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع مالی یکی از سازمان‌های استان در یکی از شعب بازپرسی دادسرای مرکز استان، پس از انجام تحقیقات لازم برای دو نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: بر اساس مفاد کیفرخواست، اتهام این افراد اختلاس از وجوه سازمانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق پرداخت‌ها و برداشت‌هایی خارج از ضوابط و مقررات مالی و بدون اخذ مصوبات قانونی است.

خلفیان در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف و فساد اداری به‌ویژه در حوزه مالی برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و صیانت از اموال عمومی و ارتقای سلامت نظام اداری از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود.