به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای بازگرداندن خطوط تولید آسیب‌دیده در جنگ به ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه حل مشکل واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار مدیران استان قرار دارد، افزود: تحقق این میزان تسهیلات و سرمایه در گردش برای واحدهای مذکور دور از انتظار نیست و با پیگیری مدیران، قطعاً این مبالغ تأمین خواهد شد.

استاندار قم تأکید کرد: آنچه در دست استان است، در حدود اختیارات استانی انجام می‌دهیم. از این ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز بانک‌های استانی انجام خواهند داد، اما مباحثی که بالادستی است و باید مصوبه مرکز را بگیرد و ما پیگیری می‌کنیم که بتوانیم سریع‌تر تسهیلات را برای واحدها تأمین کنیم.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: این رقم غیرقابل‌دسترس نیست، چراکه ما در خود استان قم نزدیک به ۱۰۰ همت در سال تسهیلات می‌دهیم. از بانک‌ها قریب به ۱۵ همت برای صنعت گرفته شده است؛ بنابراین امسال نیز همین مقدار را می‌توان دریافت کرد. پس این اطمینان را به تولیدکنندگان می‌دهیم تا بتوانند واحد تولیدی خود را کاملاً بچرخانند و اشتغالشان را حفظ کنند.

استاندار قم به مصوبه سفر رئیس‌جمهور به قم و تسهیلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز با جدیت پیگیری می‌شود. تسهیلات سه‌ساله بود که از ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، نزدیک ۲۴ همت بود که تا الان از این مبلغ ۸ همت آن را گرفته‌اند. مابقی برای امسال و سال بعد است که قطعاً این موارد را با همدیگر یکی می‌کنیم تا بتوانیم سریع‌تر منابع را بگیریم و به واحد تولیدی ارائه دهیم.

وی افزود: پیرو این موضوع باید مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کنیم تا وارد استان شوند که دارند می‌آیند. در هفته‌های اخیر، تعدادی از مدیرعامل بانک‌های کشوری به همراه هیئت‌مدیره‌شان قرار است به استان بیایند و بازدید کنند تا بتوانیم تسریع کنیم و تسهیلات مورد نظر به این عزیزان پرداخت شود.

بهنام‌جو در ادامه با اشاره به آغاز تدریجی فصل گرما، از تصمیم استان برای حل مشکل قطعی برق بخش کشاورزی و صنعتی نیز خبر داد و اظهار کرد: طبق رایزنی‌هایی که با وزارت نیرو داشتیم بناست که سهمیه قطع و صرفه‌جویی را به ما اعلام کنند تا در استان مدیریت کنیم. در این موضوع، قطعاً چاه‌هایِ کشاورزی در مقاطع زمانی‌ای است که بیشترین آب باید داده شود و باید فعال باشد. به همین خاطر فصل بهار و تابستان امسال‌، باید بارگذاری را روی صرفه‌جویی و بحث قطع برق بخش‌هایی که می‌توانند تحمل کنند ببریم، بدون آنکه به کشاورزی آسیب برسد.

استاندار قم در پایان تصریح کرد: علاوه بر این، بحثی را با کشور پیگیری می‌کنیم که استان قم را به عنوان پایلوت بهینه‌سازی مصرف انرژی اعلام کنند که تا هفته آینده انجام می‌شود.