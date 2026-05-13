به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در تشریح وضعیت تولیدات کشاورزی کشور اظهار کرد: امنیت غذایی و تکیه بر تولیدات داخلی جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد، بیش از ۸۵ درصد تامین غذای کشور متکی به تولیدات داخلی است که حدود ۷۰ درصد آن در حوزه زراعت مدیریت میشود.
وی با اشاره به چالشهای سال گذشته افزود: سال زراعی گذشته یکی از سختترین سالها در ۵۰ سال اخیر بود؛ بهگونهای که کشور با خشکسالی شدید، ناترازی انرژی و کاهش منابع آب قابل برنامهریزی بخش کشاورزی مواجه شد و میزان آب تخصیصی این بخش از ۷۷ میلیارد مترمکعب به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اشاره کرد و گفت: با تلاش کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی کشور نهتنها کاهش پیدا نکرد بلکه بر اساس گزارشهای رسمی، تولیدات کشاورزی از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن رسید.
وی درباره سلامت محصولات تولیدی نیز توضیح داد: نتایج مطالعات ۴ ساله موسسات تحقیقاتی کشور روی ۵۷۰۰ نمونه از محصولات زراعی و باغی نشان داد که کمتر از یک درصد محصولات دارای باقیمانده غیرمجاز نیترات بودهاند که بیانگر سلامت بالای تولیدات داخلی است.
آنجفی با اشاره به وضعیت تولید گندم در کشور تصریح کرد: پیشبینی میشود امسال حداقل ۱۳.۵ میلیون تن گندم تولید شود که حدود ۱۰ میلیون تن آن به دولت تحویل خواهد شد، تولید جو نیز نسبت به سال گذشته یک میلیون تن افزایش خواهد داشت و به حدود ۳ میلیون تن خواهد رسید.
وی درباره وضعیت بازار محصولات اساسی و صیفیجات تاکید کرد: در طول سال گذشته حتی یک بار نیز کمبود یا نابسامانی جدی در بازار محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی مشاهده نشد و این محصولات با قیمت مناسب تامین و پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵ میلیون تن سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی در کشور تولید شود.
