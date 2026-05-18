۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

رفع تصرف یک هکتار از اراضی تالابی منطقه حفاظت‌شده تالش

تالش- رئیس اداره محیط زیست تالش از رفع تصرف حدود یک هکتار از اراضی تالابی در محدوده منطقه حفاظت‌شده تالش با دستور دادستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر خودکار از رفع تصرف حدود یک هکتار از اراضی تالابی در محدوده منطقه حفاظت‌شده تالش خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخریب و تصرف بخشی از اراضی تالابی این منطقه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی و با پیگیری حقوقی انجام شده از سوی این اداره، با صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، عملیات رفع تصرف با حضور مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

خودکار با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: در این اقدام، حدود یک هکتار از اراضی تالابی که توسط افراد سودجو به صورت غیرقانونی تصرف شده و در حال تخریب و تبدیل به مزرعه کشاورزی (شالیزار) بود، رفع تصرف شد و ماشین‌آلات مورد استفاده متخلفان نیز توقیف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با تأکید بر اهمیت حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی خاطرنشان کرد: تالاب‌ها از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی هستند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تنظیم چرخه‌های طبیعی آب و پایداری محیط زیست دارند و هرگونه تخریب یا تغییر کاربری آن‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند.

وی در پایان گفت: متخلفان این پرونده شناسایی شده و ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با هرگونه تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت به صورت جدی و قانونی برخورد خواهد کرد.

