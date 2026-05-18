به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر خودکار از رفع تصرف حدود یک هکتار از اراضی تالابی در محدوده منطقه حفاظتشده تالش خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر تخریب و تصرف بخشی از اراضی تالابی این منطقه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای میدانی و با پیگیری حقوقی انجام شده از سوی این اداره، با صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، عملیات رفع تصرف با حضور مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.
خودکار با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: در این اقدام، حدود یک هکتار از اراضی تالابی که توسط افراد سودجو به صورت غیرقانونی تصرف شده و در حال تخریب و تبدیل به مزرعه کشاورزی (شالیزار) بود، رفع تصرف شد و ماشینآلات مورد استفاده متخلفان نیز توقیف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با تأکید بر اهمیت حفاظت از اکوسیستمهای تالابی خاطرنشان کرد: تالابها از مهمترین زیستبومهای طبیعی هستند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تنظیم چرخههای طبیعی آب و پایداری محیط زیست دارند و هرگونه تخریب یا تغییر کاربری آنها خسارات جبرانناپذیری به طبیعت وارد میکند.
وی در پایان گفت: متخلفان این پرونده شناسایی شده و ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحت پیگرد قرار گرفتهاند و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با هرگونه تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز در عرصههای طبیعی و مناطق تحت مدیریت به صورت جدی و قانونی برخورد خواهد کرد.
