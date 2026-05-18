به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نشست بررسی تأمین مالی مسکن محرومان، بر اختصاص هرچه سریع‌تر ۱.۸ همت اعتبار دولتی جذب‌شده در قالب تسهیلات بلاعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی محرومان و گروه‌های کم‌درآمد تأکید شد.

بر اساس این گزارش، تسهیلات مذکور با هدف کمک به تأمین مالی مسکن محرومان و اقشار کم‌برخوردار، در چارچوب بسته‌های حمایتی دولت و مصوبات بیست‌ودومین و بیست‌وسومین جلسات شورای عالی مسکن، به‌صورت سالانه و در قالب کمک بلاعوض برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی پرداخت می‌شود.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، معادل ۱.۸ همت از اعتبار پیش‌بینی‌شده برای کمک به تأمین مالی مسکن محرومان در سال ۱۴۰۴ تاکنون وصول شده و برنامه‌ریزی شده است تا در مجموع ۸ همت اعتبار در سال جاری به این بخش اختصاص یابد.

این اعتبارات با هدف تخصیص دقیق منابع به جامعه هدف، با اولویت متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با سقف سرانه ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. همچنین متقاضیان دهک‌های یک تا چهار فاقد نهاد حمایتی نیز در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، تا سقف سرانه ۱۵۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

بر این اساس، منابع مذکور به حساب مسدودی متقاضیان واریز می‌شود تا صرف تزریق مستقیم به پروژه‌های مسکونی شود.

تزریق ۱.۸ همت اعتبار به پروژه‌های مسکن کم‌درآمدها

در ادامه این نشست، رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع برای تکمیل مسکن محرومان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است با استفاده از ۱.۸ همت اعتبار جذب‌شده، حدود ۸ هزار واحد مسکن ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین گروه‌های کم‌درآمد دهک‌های یک تا چهار تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی افزود: این تسهیلات به‌صورت بلاعوض و از طریق واریز به حساب مسدودی متقاضیان پرداخت می‌شود تا منابع صرف تکمیل پروژه‌ها شود.

فرهادزاده خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تأکید کرد: ضروری است نظارت دقیقی صورت گیرد تا این منابع صرفاً برای تکمیل واحدهای مسکن محرومان هزینه شود و خانوارهای کم‌درآمد بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن در واحدهای خود ساکن شوند.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کمک به اقشار هدف، می‌تواند به تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکونی در تعهد دولت نیز منجر شود. هدف اصلی آن است که منابع موجود به حداکثر تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی محرومان و گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن همچنین در پایان با اشاره به پیش‌بینی ۸ همت اعتبار برای کمک به ساخت و تکمیل مسکن محرومان در سال مالی ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است سقف فردی این تسهیلات نیز در سال مالی جاری افزایش یابد.