حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشتاد و سومین اجتماع نحن منتقمون روز جمعه یکم خردادماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد و این مراسم با محوریت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این اجتماع معنوی به نام ۸ شهید والامقام کرمانشاهی در عملیات بیت‌المقدس مزین خواهد بود که نقش مؤثری در روند پیروزی و آزادسازی خرمشهر داشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد این شهدا تصریح کرد: این مراسم به نام شهید فریدون فتاح‌پور، شهید قدرت‌الله محمدی، شهید کرم طهماسبی، شهید کرم‌خدا قلوزی، شهید محمدحسین عزتی، شهید مرتضی قبادی، شهید مومنعلی چغامیرزایی و شهید یوسف رستمی جلیلیان برگزار خواهد شد.

عبدی با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه بیان کرد: برگزاری چنین اجتماعاتی فرصت مهمی برای بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان است و نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی دارد.

وی ادامه داد: آزادسازی خرمشهر نماد پیروزی ایمان و مقاومت ملت ایران است و باید این حماسه بزرگ همواره زنده و الهام‌بخش بماند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حضور مردم در این مراسم نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ شهدا و استمرار مسیر مقاومت و عزت ملی است.