به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کشف و ضبط بیش از ۲ کیلوگرم طلاجات سرقت شده و دستگیری دو سارق حرفه‌ای خبر داد.

پرونده این سرقت در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد که سارق یا سارقین بدون هرگونه تخریب وارد منزل شده و با اطلاع دقیق از محل نگهداری طلاجات، اقدام به سرقت کرده‌اند.

شاکیه اعلام کرد که این طلاجات توسط عروس و دخترش در دوران جنگ اخیر (جنگ رمضان) به او تحویل و برای نگهداری در گاوصندوق منزل به وی امانت سپرده شده بود.

دوربین‌های مداربسته مجتمع مسکونی محل وقوع سرقت، تصویر مردی حدوداً ۵۰ ساله با موتورسیکلت سفید رنگ را ثبت کرد که کمتر از ۱۵ دقیقه در محل حضور داشت.

بررسی‌ها نشان داد سارق با اطلاع از برنامه روزانه شاکیه و اطمینان از حضور او در باشگاه ورزشی، عملیات سرقت را انجام داده است.

تصاویر دوربین‌های مداربسته باشگاه ورزشی، سارق را در روز سرقت در دونوبت ملاقات با زنی حدوداً ۴۰ ساله شناسایی کرد.

شاکیه پس از مشاهده تصاویر، این زن را به نام پروین شناسایی کرد که دوست نزدیک باشگاهی او بوده و از محل نگهداری طلاجات اطلاع کامل داشته است !! .

تحقیقات پلیس نشان داد که سارق اصلی، همسر پروین به نام میلاد است که دارای دو فقره سابقه دستگیری به اتهام کلاهبرداری بوده و شناسایی هویت وی از طریق بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته صورت گرفته است.

این زوج ابتدا منکر هرگونه دست داشتن در سرقت شدند، اما در ادامه با ارائه مدارک و تصاویر، به ارتکاب سرقت اعتراف کردند .

در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که کلید منزل شاکیه توسط پروین از داخل کیف ورزشی مالباخته سرقت و در اختیار میلاد قرار گرفته و پس از سرقت مجددا در محل خود قرار گرفته است .

در اعترافات متهمین مشخص شد که طلاجات پس از سرقت در داخل باغچه منزل آنها مخفی شده که در ادامه توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر هوشیاری شهروندان، یادآور شد:

از نگهداری مقادیر زیاد طلاجات در منازل خودداری کنید.

استفاده از دوربین‌های مداربسته و ثبت جزئیات رفت و آمدها می‌تواند در کشف سریع جرایم نقش حیاتی داشته باشد.

دوستان و آشنایان نزدیک نیز ممکن است اطلاعات حساس داشته باشند؛ هوشیاری و مدیریت دسترسی‌ها بسیار اهمیت دارد.