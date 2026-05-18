صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) از فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، کردستان، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، البرز، قزوین و تهران کاسته میشود و علاوه بر این مناطق، در شمال خراسان رضوی نیز بارشها همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در عین حال، در جنوب تهران، استان سمنان و همچنین در مرکز، شرق و شمالشرق کشور، وزش باد شدید پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: فردا (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت) سامانه بارشی در مناطق یاد شده مجدداً تقویت خواهد شد و در شمال آذربایجان شرقی، گیلان و غرب مازندران بارشها شدت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) نیز بارش در مناطقی از شمالغرب کشور، دامنههای شمالی البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی رخ خواهد داد و در روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) این بارشها در شمالغرب، شمالشرق و برخی مناطق ارتفاعات البرز ادامه مییابد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: امروز در غرب و جنوب شرق کشور، فردا در مرکز، جنوب و جنوب شرق، روز چهارشنبه در نوار جنوبی و شرقی و روز پنجشنبه در نیمه غربی کشور، وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.
وی یادآور شد: بر این اساس، در برخی مناطق کشور شرایط همراه با کاهش کیفیت هوا به دلیل خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره وضعیت پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ اردیبهشت) نیمهابری است و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید، گرد و خاک و همچنین رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۱۵ درجه و حداکثر آن ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: از امروز تا روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج ناپایدار جوی، در برخی ساعات وزش باد شدید، رگبار پراکنده و رعد و برق در پایتخت دور از انتظار نیست.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا صبح امروز کاهش نسبتاً محسوس دما در تهران رخ داده و فردا افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
نظر شما