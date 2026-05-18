به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در جلسه توسعه انرژی خورشیدی در اردبیل اظهار کرد: روند اجرای پروژههای انرژی خورشیدی در حوزه شهرستان تسریع می شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور، افزود: پروژههای متعددی در شهرستان آغاز شده و دستگاههای اجرایی موظفاند با هماهنگی کامل، زمینه تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی را فراهم کنند.
فرماندار اردبیل با بیان اینکه سرمایهگذاران آمادگی لازم برای ورود به این حوزه را دارند، گفت: حمایتهای عملی از سرمایهگذاران در دستور کار قرار دارد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز با جدیت دنبال میشود.
قلندری همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادها برای توسعه نیروگاههای خورشیدی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها ضمن کمک به تولید انرژی پاک، زمینه اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی اقشار مختلف را فراهم میسازد.
وی توسعه انرژی خورشیدی را اقدامی راهبردی و ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، حرکت به سمت انرژیهای پاک و تجدیدپذیر از اولویتهای مهم شهرستان اردبیل است و با حمایت استانداری و دستگاههای اجرایی، این مسیر با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
