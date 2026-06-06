به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی در جلسه بررسی راهکارهای مدیریت بهینه مصرف انرژی و تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی با اشاره به ضرورت بازنگری در سهمیه سوخت بخش کشاورزی همزمان با فصل برداشت و آغاز کشت دوم اظهار کرد: افزایش نیاز بخش کشاورزی به سوخت در فصل برداشت گندم، جو و سایر محصولات زراعی بازنگری در سهمیه سوخت تخصیصی و تأمین به ‌موقع نیاز بهره‌برداران را بیش از پیش روشن می کند.

وی با اشاره به افزایش حجم فعالیت‌های کشاورزی در ماه‌های پیش‌رو افزود: همزمان با فصل برداشت محصولات زراعی، به‌ ویژه گندم و جو، و همچنین آغاز کشت دوم، نیاز به سوخت در بخش کشاورزی به ‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و لازم است در میزان سهمیه تخصیصی این بخش بازنگری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با توجه به افزایش سطح عملیات کشاورزی، رشد تولید و فعالیت بیشتر ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، اتخاذ تدابیر لازم از سوی مراجع ذی‌ربط برای تأمین سوخت مورد نیاز بهره‌برداران ضروری است تا روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: واحدهای اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی، باید با بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و تأمین بخشی از نیاز انرژی خود مشارکت کنند.