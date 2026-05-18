تجهیز بیمارستان شهدای دهلران با ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار

معصومه نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های درمانی در مناطق محروم، اظهار کرد: با هدف افزایش کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان دهلران، تجهیزات پیشرفته‌ای با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان تأمین و در این بیمارستان نصب و راه‌اندازی شد.

وی در تشریح اقلام خریداری شده، افزود: این محموله تجهیزاتی شامل آمبولانس، دستگاه‌های دیالیز، ونتیلاتور، دی‌سی شوک، تخت‌های بستری، دستگاه فتوتراپی و سونوگرافی است که نقش مؤثری در تکمیل زنجیره خدمات تخصصی به بیماران ایفا می‌کند.

رئیس بیمارستان شهدای دهلران با تأکید بر اینکه تجهیز این مرکز یکی از اولویت‌های اصلی در راستای خدمت‌رسانی به مردم است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف از این اقدام، ارتقای سطح رفاه و سلامت عمومی و کاهش نیاز شهروندان دهلرانی به مراجعه به مراکز درمانی در استان‌های همجوار و مرکز استان است.

نیازی در پایان ضمن تقدیر از نگاه ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و مجموعه مدیریتی دانشگاه به مناطق کمتر برخوردار، تصریح کرد: با توجه به بعد مسافت دهلران تا مرکز استان، استمرار این حمایت‌ها جهت بهبود خدمات‌رسانی در بیمارستان شهدای دهلران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که با جدیت پیگیری می‌شود.